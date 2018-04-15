Трамп: США готові до нових ударів по Сирії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп попередив, що США перебувають в "повній бойовій готовності" до нових ударів по Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що США знаходяться "в повній бойовій готовності" для нанесення нових ударів по Сирії, якщо уряд Башара Асада знову застосує хімічну зброю.

Попередження пролунало під час засідання Ради безпеки ООН. Його скликала Росія після того, як США, Франція та Велика Британія у суботу вранці завдали ракетних ударів по об'єктах в Сирії, які пов'язують з виробництвом та зберіганням хімічної зброї.

На засіданні Ради Безпеки ООН під час розгляду резолюції з засудженням ударів по Сирії, представленої Росією, відбувся різкий обмін звинуваченнями.

Представник США Ніккі Хейлі зробила попередження Сирії. "Я розмовляла із президентом сьогодні вранці, і він сказав: "Якщо сирійський режим знову використовуватиме цей отруйний газ, Сполучені Штати - в повній бойовій готовності", - зазначила вона.

"Коли наш президент окреслює червону лінію, наш президент дотримується червоної лінії", - нагадала пані Хейлі присутнім.

За її словами, США та їхні союзники давали дипломатичному шляху вирішення проблеми "шанс за шансом", але Росія знову і знову накладала вето в Раді безпеки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Представник США в ООН Ніккі Хейлі зазначила, що західні країни не дозволять безкарно використовувати хімічну зброю

"Ми не можемо стояти осторонь та дозволити Росії зневажливо ставитися до кожної міжнародної норми, дозволити використанню хімічної зброї залишитися безкарним", - пояснила Ніккі Хейлі.

Представник США в ООН назвала удари по Сирії "виправданими, законними та пропорційними".

Представник Росії в ООН Василь Небензя процитував Володимира Путіна, який звинуватив західних союзників в "цинічній зневазі" до результатів розслідування можливої хімічної атаки в сирійському місті Дума інспекторами Організації з протидії хімічної зброї. Вони мають відвідати Думу на цих вихідних.

Пан Небензя звинуватив США, Велику Британію та Францію в "хуліганстві" та "демонстрації явного нехтування міжнародним правом".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Представники Росії та Сирії в ООН Василь Небензя та Башар Джаафарі

В підсумку більшість країн не підтримали проект резолюції, представлений Росією. Її підтримали лише Китай та Болівія. В Пекіні зазначили, що виступають проти застосування сили, а конфлікт в Сирії треба вирішувати політичним шляхом.

Башар Джаафарі, представник Сирії в ООН, заявив, що США, Великобританія та Франція - "брехуни, хижаки та лицеміри", які використовують ООН "для здійснення своєї політики втручання та колоніалізму".

Сирія заперечує будь-яке застосування хімічної зброї і стверджує, що хімічна атака була сфабрикована повстанцями, які воюють проти армії Башара Асада.