Тереза Мей: удари по Сирії були законними та досягли мети

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тереза Мей наголосила, що удари по Сирії мали під собою достатні законні підстави

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей назвала успішним удар, нанесений в суботу по сирійських об'єктах, які можуть мати відношення до виробництва хімічної зброї.

За її словами, він мав під собою достатні законні підстави.

На прес-конференції пані Мей зазначила, що нанесення удару було правильним рішенням, прийнятим у повній відповідності із національними інтересами Великої Британії.

"Це не втручання в громадянську війну, і справа не в спробі зміни режиму. Мова йде про обмежений удар, який не призведе до подальшого зростання напруження в регіоні, і при цьому було зроблено все можливе для зведення до мінімуму жертв серед мирного населення", - підкреслила вона.

Пані Мей наголосила, що режим Асада несе відповідальність за варварську атаку проти цивільного населення 7 квітня в місті Дума.

Вона зазначила, що для хімічної атаки використали військовий гелікоптер, якого немає в повстанців.

Британський прем'єр провела паралель між застосуванням хімічної зброї в Сирії та нападом в Солсбері, де використали нервово-паралітичну речовину.

"Ми не можемо дозволити, щоб застосування хімічної зброї стало нормою, в Сирії, на вулицях Великої Британії або деінде", - заявила Тереза Мей.

Правове обґрунтування

У документі, опублікованому британським урядом, називаються умови, які є правовою основою для застосування сили щодо Сирії.

Зокрема, йдеться про наявність широкомасштабної гуманітарної проблеми, відсутність альтернативи застосуванню сили для порятунку життів, необхідність полегшення страждань цивільного населення.

В експертній довідці, підготовленій для британського уряду генеральним прокурором Англії та Уельсу Джеремі Райтом, називаються три причини, за якими дії Великої Британії відповідають міжнародним нормам і законам, що регулюють застосування військової сили:

Повторне застосування сирійським режимом летального хімічної зброї є військовим злочином при високій ймовірності того, що режим знову захоче її застосувати

Всі інші спроби полегшити людські страждання, викликані застосуванням хімічної зброї, були заблоковані, і прийнятних альтернатив повітряним ударам не було

Військова акція була ретельно продумана і визнана необхідною для вирішення поставленого завдання

"Бомби не принесуть мир"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер британської опозиції Джеремі Корбін піддав сумніву законність ударів по Сирії

Водночас лідер лейбористської опозиції в британському парламенті Джеремі Корбін у зверненні до Терези Мей піддав сумніву законність застосування сили щодо Сирії.

"Бомби не врятують людські життя та не принесуть мир. Ця сумнівна з точки зору законності акція несе в собі ризик подальшої ескалації", - наголосив він.

Пан Корбін зазначив, що уряд мав отримати схвалення парламенту на завдання ударів.

Яке озброєння застосувала в Сирії Британія?

В операції брали участь чотири літаки "Торнадо" ВПС Великої Британії, які базуються на Кіпрі, де з 50-х років є британська військово-повітряна база Акротирі. Кожний літак ніс по дві крилаті ракети "Storm Shadow".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багатоцільовий винищувач "Торнадо" Велика Британія вже неодноразово використовувала у військових кампаніях на Близькому Сході

Багатоцільові винищувачі "Торнадо" з 1980 року є одним з основних літаків Королівських ВПС і застосовувалися ще під час війни в Іраку для патрулювання зони, забороненої для польотів іракської авіації.

Крилаті ракети "Storm Shadow" мають вагу 1300 кг, довжину 5,1 м і радіус дії понад 240 км. Військові називають ці ракети, в першу чергу призначені для знищення бункерів, одним з найбільш передових видів такої зброї в світі.

Радіус дії таких ракет дозволяв літакам не заходити у повітряний простір Сирії для нанесення удару.