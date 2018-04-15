Тереза Мей: удари по Сирії були законними та досягли мети
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей назвала успішним удар, нанесений в суботу по сирійських об'єктах, які можуть мати відношення до виробництва хімічної зброї.
За її словами, він мав під собою достатні законні підстави.
На прес-конференції пані Мей зазначила, що нанесення удару було правильним рішенням, прийнятим у повній відповідності із національними інтересами Великої Британії.
"Це не втручання в громадянську війну, і справа не в спробі зміни режиму. Мова йде про обмежений удар, який не призведе до подальшого зростання напруження в регіоні, і при цьому було зроблено все можливе для зведення до мінімуму жертв серед мирного населення", - підкреслила вона.
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Пані Мей наголосила, що режим Асада несе відповідальність за варварську атаку проти цивільного населення 7 квітня в місті Дума.
Вона зазначила, що для хімічної атаки використали військовий гелікоптер, якого немає в повстанців.
Британський прем'єр провела паралель між застосуванням хімічної зброї в Сирії та нападом в Солсбері, де використали нервово-паралітичну речовину.
"Ми не можемо дозволити, щоб застосування хімічної зброї стало нормою, в Сирії, на вулицях Великої Британії або деінде", - заявила Тереза Мей.
Правове обґрунтування
У документі, опублікованому британським урядом, називаються умови, які є правовою основою для застосування сили щодо Сирії.
Зокрема, йдеться про наявність широкомасштабної гуманітарної проблеми, відсутність альтернативи застосуванню сили для порятунку життів, необхідність полегшення страждань цивільного населення.
В експертній довідці, підготовленій для британського уряду генеральним прокурором Англії та Уельсу Джеремі Райтом, називаються три причини, за якими дії Великої Британії відповідають міжнародним нормам і законам, що регулюють застосування військової сили:
- Повторне застосування сирійським режимом летального хімічної зброї є військовим злочином при високій ймовірності того, що режим знову захоче її застосувати
- Всі інші спроби полегшити людські страждання, викликані застосуванням хімічної зброї, були заблоковані, і прийнятних альтернатив повітряним ударам не було
- Військова акція була ретельно продумана і визнана необхідною для вирішення поставленого завдання
"Бомби не принесуть мир"
Водночас лідер лейбористської опозиції в британському парламенті Джеремі Корбін у зверненні до Терези Мей піддав сумніву законність застосування сили щодо Сирії.
"Бомби не врятують людські життя та не принесуть мир. Ця сумнівна з точки зору законності акція несе в собі ризик подальшої ескалації", - наголосив він.
Пан Корбін зазначив, що уряд мав отримати схвалення парламенту на завдання ударів.
Яке озброєння застосувала в Сирії Британія?
В операції брали участь чотири літаки "Торнадо" ВПС Великої Британії, які базуються на Кіпрі, де з 50-х років є британська військово-повітряна база Акротирі. Кожний літак ніс по дві крилаті ракети "Storm Shadow".
Багатоцільові винищувачі "Торнадо" з 1980 року є одним з основних літаків Королівських ВПС і застосовувалися ще під час війни в Іраку для патрулювання зони, забороненої для польотів іракської авіації.
Крилаті ракети "Storm Shadow" мають вагу 1300 кг, довжину 5,1 м і радіус дії понад 240 км. Військові називають ці ракети, в першу чергу призначені для знищення бункерів, одним з найбільш передових видів такої зброї в світі.
Радіус дії таких ракет дозволяв літакам не заходити у повітряний простір Сирії для нанесення удару.