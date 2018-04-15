Велике полум'я наступає на Сідней: з пожежею борються сотні людей

Копирайт изображения EPA Image caption Пожежники називають вогонь "дуже агресивним"

Сотні австралійських пожежників борються з великою лісовою пожежею, яка, як повідомляється, вже досягла житлових будинків у південному передмісті Сіднея - найбільшого міста Австралії.

Пожежна служба штату Новий Південний Уельс занепокоєна, що попіл, який літає у повітрі, може призвести до виникнення нових місць займання попереду "пожежного фронту", на якому зараз намагаються зупинити вогонь.

Пожежники назвали вогонь "дуже агресивним" та попросили деяких мешканців шукати притулок, оскільки евакуація з району зараз може бути небезпечною.

Пасажири приміського потягу зняли вражаючи кадри, коли проїжджали через охоплену вогнем сільську місцевість, в оточенні густого диму та вуглинок, які літають в повітрі.

Пожежа спалила вже майже 2500 гектарів землі.

Понад 70 пожежних машин зараз працюють на дорозі, яка відокремлює місцевість, що палає, від передмість Сіднею. З неба скидають воду гелікоптери, повідомляє SBS.

Останніми днями погода в Австралії була незвичайно спекотною для цього сезону року.

Поліція оголосила район, який знищив вогонь, місцем злочину. Проте немає чітких даних, які дозволяють стверджувати, що пожежа виникла внаслідок підпалу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежа вже спалила 2500 га землі

Прем'єр Австралії Малкольм Тернбулл високо оцінив зусилля щодо боротьби з вогнем.

"Зараз не по сезону спекотно, і це, звичайно, питання, яке викликає велике занепокоєння, але ми повинні боротися з найгіршим, що Мати Природа може нам піднести. Чим гірші сюрпризи робить австралійцям природа, тим краще проявляється австралійський дух", - наголосив він.