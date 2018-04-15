Україні передали тіло військового, який зник на Донбасі тиждень тому

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Озброєні прихильники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" передали Україні тіло загиблого військовослужбовця Збройних Сил України.

Прес-центр штабу антитерористичної операції повідомляє, що військовий зник безвісти 8 квітня "під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін".

"Силами пошукової групи "Евакуація-200" тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи", - наголошується в повідомленні.

В штабі АТО додали, що після судмедекспертизи та оформлення документів, тіло загиблого доправлять до місця поховання.

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