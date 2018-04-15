Діти Башара Асада відпочивали в анексованому Криму

Копирайт изображения Getty Images Image caption В президента Сирії Башара Асада та його дружини Асми троє дітей у віці 13-16 років

Діти президента Сирії Башара Асада в минулому році відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Криму, проте керівництво табору не відразу дізналося, хто їх батько. Про це розповів Російській службі Бі-бі-сі призначений російською владою директор "Артека" Олексій Каспржак.

"Діти, які до нас приїжджають, не завжди розповідають про те, хто у них тато й мама. Мій клієнт - дитина", - пояснив він.

Пан Каспржак зазначив, що коли в таборі з'явилися діти з таким прізвищем, це викликало певний інтерес.

"В результаті виявилося, що це саме вони [діти Асада]", - зазначив він.

Раніше в неділю координатор групи зі зв'язків Держдуми з парламентом Сирії Дмитро Саблін повідомив журналістам, що про відпочинок своїх дітей в "Артеку" розповів сам сирійський президент під час зустрічі з російськими депутатами.

"Мої діти в минулому році були в "Артеку". Вони після цієї поїздки краще стали розуміти Росію. Днями розповіли мені, що скоро буде закінчено будівництво Кримського моста", - процитував Саблін слова Асада.

За інформацією прес-служби "Артека", у 2017 році в таборі побували 44 дитини з Сирії. У прес-службі уточнили, що сирійські діти відпочивають в "Артеку" за туристичними путівками, які надають російські військово-патріотичні організації.

У Башара Асада і його дружини Асми є троє дітей: 14-річна донька Зейн Асад, 13-річний син Карім Асад та 16-річний син Хафез Асад.

У квітні минулого року посол Сирії в Росії Ріяд Хаддад під час виступу в Раді Федерації повідомив, що діти Асада почали вчити російську мову. Він розповів також, що російська стала другою мовою в сирійських школах.

Посол додав, що багато сирійських батьків називають своїх новонароджених хлопчиків ім'ям Путін на честь російського президента.

Москва є основним союзником Башара Асада і сирійських урядових військ в збройному конфлікті, який триває з 2011 року і в результаті якого мільйони сирійців змушені були покинути свої будинки та стали біженцями.

Росія анексувала Крим навесні 2014 року і вважає його частиною своєї території. Міжнародна спільнота продовжує вважати Крим територією України.