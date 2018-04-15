В Лондоні вимагали другого референдуму щодо брекзиту

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Відомі британські актори, бізнесмени й політики, а також члени парламенту, почали кампанію за проведення "народного референдуму" щодо виходу Британії з Євросоюзу за підсумками переговорів Лондона з Брюсселем.

Перша акція кампанії пройшла в неділю, 15 квітня, в лондонському районі Камден в північній частині міста. Там зібралися приблизно 1200 людей.

Рух "Народне голосування" (People's Vote) має намір об'єднати групи, які налаштовані проти "брекзиту".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Актор Патрік Стюарт підтримує рух за переголосування щодо "брекзиту"

Актор Патрік Стюарт, що підтримує кампанію, сказав: якщо народ проголосує проти [досягнутої з Брюсселем] угоди щодо виходу, Британія "просто залишиться" у ЄС.

І консерватори, і лейбористи раніше відкидали можливість другого референдуму.

У червні 2016 року 51,9% британців на референдумі проголосували за вихід із ЄС, 48,1% - проти.

Британія формально перестане бути членом Євросоюзу в березні 2019 року, і сторони сподіваються досягти угоди до жовтня, аби у європейського і британського парламентів було достатньо часу для його ратифікації.

Сер Патрік сказав в ефірі шоу Ендрю Марра на BBC, що умови "брекзиту" відрізняються від того, що оголошували напередодні референдуму.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лейла Моран, Чука Умунна та Кароліна Лукас - серед членів парламенту, що підтримують "Народне голосування"

Кампанія "Народне голосування" наполягає, що останнє слово щодо "брекзиту" має сказати населення, а не члени парламенту.

За словами Патріка Стюарта, його бажання залишитися у ЄС пояснюється "історією й емоціями".

"Я дитина війни й ріс, коли справи в світі йшли не дуже добре. І день, коли ми приєдналися [до Євросоюзу], був одним з найбільш приголомшливих у моєму дорослому житті", - сказав 77-річний актор.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон, який очолював кампанію за "брекзит", відповів на заклики до другого референдуму тим, що народне голосування вже відбулося.

Пан Джонсон відповів на закиди Патріка Стюарта: "ми отримаємо відмінний результат і не лише зможемо укласти гігантську угоду про вільну торгівлю з нашими друзями й партнерами по ту сторону протоки [Ла-Манш], а й зможемо сміливо вирушити у місця, якими ми, ймовірно, нехтували останні п'ять років".