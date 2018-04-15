Вашингтон оголосить нові санкції щодо Росії у понеділок

Копирайт изображения AFP Image caption За словами Гейлі, санкції спрямовані проти російських компаній, які пов'язані із Сирією

Постпред США в ООН Ніккі Гейлі повідомила, що Вашингтон у понеділок планує оголосити про нові санкції проти Росії через підтримку Москвою чинного режиму в Сирії.

За словами пані Гейлі, про введення санкцій оголосить міністр фінансів США Стівен Мнучін.

В інтерв'ю CBS вона підкреслила, що в першу чергу санкції введуть проти російських компаній, пов'язаних із президентом Сирії Башаром Асадом і з використанням хімічної зброї.

"Асад знав, що його підтримує Росія, Асад знав, що Росія прикриє його в ООН, і Асад вчинив нерозважливо, він використовував її (хімічну зброю) ще агресивніше", - сказала пані Гейлі в інтерв'ю програмі Fox News Sunday.

Вона також спростувала повідомлення про те, що президент Дональд Трамп начебто планує вивести американські війська з Сирії протягом шести місяців. За словами Гейлі, цього не станеться, допоки влада США не досягне своїх цілей.

Пані Гейлі мала на увазі поразки угруповання "Ісламська держава" і гарантії, що хімічну зброю не буде використають, аби зашкодити американським інтересам.

Мінфін США на початку квітня ввів санкції проти 38 російських бізнесменів, офіційних осіб і компаній.

До списку потрапили бізнесмени Олег Дерипаска, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг.

Під санкції також потрапили 17 російських чиновників: міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, очільник комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачов, секретар Радбезу Микола Патрушев, очільник Росгвардіі Віктор Золотов і низка інших.

Вашингтон пояснив, що санкції вводять через "ворожі дій Росії у всьому світі", в тому числі в Україні і Сирії.