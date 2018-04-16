Чорногорію очолив "ворог" Росії?

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На виборах президента Чорногорії, за попередніми даними, переміг Мило Джуканович. Як передає державний мовник RTCG за лідера правлячої Демократичної партії соціалістів Джукановича віддали свої голоси майже 54% виборців. Його найближчий конкурент - опозиціонер Младен Боянич - отримав майже 34% голосів.

Мило Джуканович займав високі державні посади з 1991 року. Він 4 рази ставав прем’єр-міністром, був міністром оборони, а також один термін з 1998 по 2002 рік був на посаді президента Чорногорії.

За часів президентства Джукановича прем’єр-міністром був Филип Вуянович, який потім став президентом.

ЗМІ часто проводили паралель Чорногорського президента і прем’єр-міністра із російськими Путіним та Медвєдєвим, які змінювали один одного на найвищих керівних посадах.

У листопаді 2016 року у Чорногорії заявили, що "російські націоналісти" планували вбити прем’єра Мило Джукановича.

Як стверджували ЗМІ, члени угруповання діяли під контролем генерала Братислава Дікіча, відомого своєю проросійською позицією.

За словами спеціального прокурора Чорногорії Мілівоє Катніча, зловмисники таким чином хотіли перешкодити вступу Чорногорії до НАТО.

При цьому, як заявив прокурор, у нього немає жодних доказів того, що до організації замаху була причетна влада Росії.

У червні минулого року Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО.

У російському МЗС тоді заявили, що "в світлі ворожої лінії чорногорської влади" Москва залишає за собою право на заходи у відповідь, не уточнивши, які саме дії розглядають як ворожі.

Президент в Чорногорії обирається на п'ятирічний термін.

Остаточні результати будуть оголошені через кілька днів.