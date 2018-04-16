Ведучі BBC провели ефір голяка

Image caption Ведучі обіцяли "відверті, веселі і безстрашні розмови"

Двоє репортерок BBC оголилися перед радіоефіром. Кет Харборн та Дженні Ейлс хотіли перевірити, як це вплине на дискусію про зовнішній вигляд для їхньої радіопередачі на BBC Radio Sheffield, де вони є одночасно і ведучими і репортерами.

Проект на радіо має 10 випусків і один з них був про тіло та його ідентичність.

"Це дуже незвично і дискомфортно, але так ми всі рівні", - жарутвали Дженні Ейлс і Кет Харборн в ефірі.

Дженні розповіла, що ідея роздягнутися виникла у Кет.

"Коли Кет придумала цю ідею, я змусила її це зробити. Я подумала, що це геніально і сміливо бути голими", - каже Дженні.

Кет у сою чергу зізналася, що тема програми для неї була дуже особистою.

"Нам обом по 30-ть. Жінки витрачають дуже багато часу для зміни свого тіла, стати худішою чи краще засмагнути, мати хвилясте чи пряме волосся."

"Коли я дивлюся на фотографію себе молодшої, я думаю: "Вау, я виглядала блискуче". Але в той час я думала, що виглядаю товстою чи потворною."

Image caption Пара каже, що зараз вони набагато щасливіші у власному тілі

Ведучі зізналися, що завдяки такому ефіру почули багато історій про дівчат, які морально дуже страждали через своє тіло.

Найчастіше лунали теми пов’язані з дієтами та невпевненістю у своєму зовнішньому вигляді.

Ведучі зізналися, що отримали дуже позитивний досвід і отримали такі ж відгуки від співрозмовниць.

"Після 5 хвилин розмови, ти забуваєш, що ти голий",- каже Дженні.

Кет додала, що це була трансформація через досвід.

Їй було тяжко роздягнутися, але тепер вона почувається сильнішою та щасливішою.

"Це така пуста трата часу, постійно думати, чи наше тіло в порядку" - підсумувала Кет.