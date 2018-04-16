У Росії загинув журналіст, який писав про армію "Вагнера"

Копирайт изображения AFP Image caption Журналіст Максим Бородін писав на резонансі теми, зокрема, про російських найманців у Сирії

Журналіст Максим Бородін, який писав про смерті російських найманців у Сирії, випав із п'ятого поверху свого будинку.

Інцидент стався у його квартирі в Єкатеринбурзі. Від отриманих травм чоловік помер.

Максим Бородін працював у виданні "Новий день", писав на резонансні теми - про кримінал і корупцію.

Нещодавно він розслідував смерті бійців приватної військової компанії "Вагнер" після авіаудару коаліції міжнародних сил у Сирії.

Поліція проводить розслідування, але, як пишуть місцеві медіа, правоохоронці вважають кримінальну складову малоймовірною.

Редактор видання "Новий день" Поліна Рум'янцева заявила, що не вірить у самогубство журналіста.

Як вважається, "ПВК Вагнер" була сформована за підтримки російської влади та брала участь у війнах на Донбасі та у Сирії. У Кремлі створення будь-яких ПВК заперечують.

Про загибель російських найманців у Сирії у лютому також писали американські ЗМІ.