У Росії загинув журналіст, який писав про армію "Вагнера"
Журналіст Максим Бородін, який писав про смерті російських найманців у Сирії, випав із п'ятого поверху свого будинку.
- Солдати удачі: чи можна легалізувати українські "приватні армії"?
- СБУ: у боях на Донбасі брала участь російська "група Вагнера"
- Що відомо про загибель російських бійців у Сирії
Інцидент стався у його квартирі в Єкатеринбурзі. Від отриманих травм чоловік помер.
Максим Бородін працював у виданні "Новий день", писав на резонансні теми - про кримінал і корупцію.
Нещодавно він розслідував смерті бійців приватної військової компанії "Вагнер" після авіаудару коаліції міжнародних сил у Сирії.
Поліція проводить розслідування, але, як пишуть місцеві медіа, правоохоронці вважають кримінальну складову малоймовірною.
Редактор видання "Новий день" Поліна Рум'янцева заявила, що не вірить у самогубство журналіста.
Як вважається, "ПВК Вагнер" була сформована за підтримки російської влади та брала участь у війнах на Донбасі та у Сирії. У Кремлі створення будь-яких ПВК заперечують.
Про загибель російських найманців у Сирії у лютому також писали американські ЗМІ.