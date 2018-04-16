Як популярність шкодить "милим" тваринам
Найпопулярніші тварини світу перебувають під більшою загрозою, ніж нам здається, кажуть науковці.
Вони провели опитування про сприйняття тварин.
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З'ясувалося - багато людей не знають, що тварини, яких вони вважають "наймилішими", перебувають у дикій природі під загрозою.
Це стосується левів, слонів, тигрів та інших тварин, які часто з'являються у рекламі й мульфільмах.
Дослідники підозрюють, що поява тварин у медіа може сформувати враження, що у цих тварин все гаразд.
Харизматичні види
Спершу команда дослідників спробувала з'ясувати, які види є найпопулярнішими.
В онлайн-опитуванні, що проводилося чотирма мовами, людей просили назвати "найбільш харизматичних" диких тварин.
Також дослідили, як часто ці тварини з'являються на веб-сайтах зоопарків, а також у мультфільмах компаній "Дісней" і "Піксар".
10 найчарівніших тварин:
- тигр;
- лев;
- слон;
- жираф;
- леопард;
- панда;
- гепард;
- полярний ведмідь;
- вовк;
- горила.
Також волонтери у Франції порахували, скільки разів за тиждень вони віртуально "зустрічаються" з цими десятьма видами тварин.
У середньому вийшло 4,4 лева на логотипах, у мультиках, журналах і на інших ресурсах.
Отож, за рік люди можуть побачити десь удвічі-тричі більше "віртуальних" левів, ніж їх живе у Західній Африці.
Керівник дослідження доктор Френк Куршам вважає, що цей факт може впливати на нас, хоча прямих доказів цього немає.
"На мою думку, у більшості випадків, коли люди бачать зображення жирафів і левів щодня, вони підсвідомо вважають, що їх багато в природі", - каже він.
Попри те, що ці тварини так часто з'являються в ЗМІ, дев'ять із десяти видів перебувають під загрозою зникнення і внесені до червоного списку видів, які зникають.
Коли вчені запитали учасників опитування, чи знають вони, що ці тварини перебувають у небезпеці, дослідники були здивовані результатами.
Майже половина респондентів вважали, що горилам ніщо не загрожує, хоча насправді це не так.
Біолог Сара Дюрант застерігає, що це не означає "причинно-наслідкового зв'язку" між тим, як часто ми бачимо зображення тварин, та нашим упередженим сприйняттям їхнього благополуччя.
Доктор Дюрант пропонує інноваційне рішення - збирати гроші на збереження зникаючих видів за право використовувати їхні зображення.
Компанії можуть виділяти гроші за те, що тварини з'являються в їхніх брендах та рекламі.
Деякі компанії вже це роблять. Бренд одягу Lacoste, де на лого зображений крокодил, замінив його на види, що зникають.
Вчені розуміють, що таку ідею буде важко втілити, але принаймні, може розпочатися дискусія про використання цих тварин і проблему їхнього вимирання.
У тварин із цього списку залишилося не так багато часу. Екологи прогнозують, що якщо нічого не робити, слони вимруть впродовж століття.
Чисельність гепардів різко знижується. Вони живуть лише на 9% своєї історичної території в Африці.
Доктор Куршам вважає, що для збереження видів треба докладати більше зусиль.