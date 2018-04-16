В Ужгороді зацвіла сакура - фото
В Ужгороді почали розцвітати перші сакури. Рожеві квіти з'явилися у різних куточках міста.
Сакура - візитівка обласного центру Закарпаття.
Загалом у місті росте кілька тисяч таких дерев.
Лише в минулому році тут висадили понад 170 сакур.
Найбільше сакур можна побачити на набережній річки Уж.
Подивитися на масове цвітіння рожевих дерев щороку приїжджають десятки тисяч туристів з України та з-за кордону.
18 квітня розпочнеться щорічне свято "Сакура-фест" і триватиме три тижні.
За офіційною версією, сакури завезли до Ужгорода з Відня у 1923 році.
Тоді містом керувала чеська влада, яка одразу почала його активно розбудовувати. На той час в обласному центрі місцевість була заболоченою, а тому багато рослин не приживалися.
Тому вирішили завезти та висадити саме сакури, які чудово прижилися у м'якому кліматі Закарпаття.
.