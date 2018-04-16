Таємниця виразки Бурулі, яка поглинає шкіру

Копирайт изображения DANIEL O'BRIEN Image caption Лікарі не знають, як запобігти поширенню виразки Бурулі

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В Австралії лікарі звернулися до влади з проханням терміново розпочати фінансування досліджень виразки Бурулі та причин її виникнення.

Кількість випадків цього небезпечного захворювання шкіри в австралійському штаті Вікторія за останні чотири роки зросла на 400%. У 2017 році зареєстрували 275 випадків захворювання, що на 51% більше у порівнянні з 2016 роком.

Хворобу, характерну для регіонів з тропічним кліматом, все частіше реєструють у штаті Вікторія з його помірним кліматом.

Що таке виразка Бурулі

Це шкірне захворювання, викликане бактерією Mycobacterium ulcerans.

Бактерії виділяють токсини, які руйнують клітини шкіри, дрібні кровоносні судини та жир під шкірою, що призводить до появи виразки та втрати шкіри.

Виразка збільшується з часом і може призвести до фізичного спотворення чи каліцтва.

Зазвичай ця виразка з'являється на кінцівках, але також може бути на обличчі й тілі.

Лікарі досі не знають, як захворювання передається людям, але, як вважається, це пов'язано з ґрунтом та природним середовищем проживання.

Є також теорії про те, що переносити бактерію можуть комарі.

Як повідомив BBC австралійський лікар, пан Деніел О'Брайєн, є теорії, що на поширення хвороби впливають кількість опадів, тип ґрунту та особливості природного середовища.

Хворобу часто реєструють у сільській місцевості Західної та Центральної Африки, Латинської Америки та тропічних регіонів Азії. У цих регіонах хвороба виникає там, де є болота та застійна вода, проте в Австралії Бурулі реєструють у прибережних регіонах.

Виразку дуже важко лікувати. В багатьох пацієнтів відновлювальний період займає від шести до 12 місяців, треба проходити курс реконструктивно-пластичної хірургії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хлопчик у західноафриканській країні Кот-д'Івуар показує наслідки захворювання на виразку Бурулі

Лікарі говорять про епідемію

У зверненні на сторінках журналу Medical Journal of Australia австралійські лікарі закликали до державного фінансування досліджень захворювання.

"Ніхто не розуміє, що відбувається, що сприяє цій епідемії", - зазначив пан О'Брайєн, один з лікарів, які підписали звернення.

"Ми можемо запропонувати певні ключі для розгадки, але не вичерпну пораду. Це - таємниця. Проблема в тому, що ми не маємо часу, щоб сидіти та займатися пустими балачками - ця епідемія досягла масштабів, які лякають", - прокоментував він складнощі з дослідженням виразки Бурулі.

Медичні установи штату Вікторія повідомили, що витратили на дослідження захворювання приблизно 780 тисяч доларів та почали кампанії з метою підвищення обізнаності про хворобу.

Ще кілька років тому про захворювання на виразку Бурулі повідомляли переважно з тропічних районів австралійського штату Квінсленд, дуже рідко - з інших штатів. Тепер ситуація змінилася.