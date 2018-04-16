Таємниця виразки Бурулі, яка поглинає шкіру
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В Австралії лікарі звернулися до влади з проханням терміново розпочати фінансування досліджень виразки Бурулі та причин її виникнення.
Кількість випадків цього небезпечного захворювання шкіри в австралійському штаті Вікторія за останні чотири роки зросла на 400%. У 2017 році зареєстрували 275 випадків захворювання, що на 51% більше у порівнянні з 2016 роком.
Хворобу, характерну для регіонів з тропічним кліматом, все частіше реєструють у штаті Вікторія з його помірним кліматом.
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Що таке виразка Бурулі
- Це шкірне захворювання, викликане бактерією Mycobacterium ulcerans.
- Бактерії виділяють токсини, які руйнують клітини шкіри, дрібні кровоносні судини та жир під шкірою, що призводить до появи виразки та втрати шкіри.
- Виразка збільшується з часом і може призвести до фізичного спотворення чи каліцтва.
- Зазвичай ця виразка з'являється на кінцівках, але також може бути на обличчі й тілі.
- Лікарі досі не знають, як захворювання передається людям, але, як вважається, це пов'язано з ґрунтом та природним середовищем проживання.
- Є також теорії про те, що переносити бактерію можуть комарі.
Як повідомив BBC австралійський лікар, пан Деніел О'Брайєн, є теорії, що на поширення хвороби впливають кількість опадів, тип ґрунту та особливості природного середовища.
Хворобу часто реєструють у сільській місцевості Західної та Центральної Африки, Латинської Америки та тропічних регіонів Азії. У цих регіонах хвороба виникає там, де є болота та застійна вода, проте в Австралії Бурулі реєструють у прибережних регіонах.
Виразку дуже важко лікувати. В багатьох пацієнтів відновлювальний період займає від шести до 12 місяців, треба проходити курс реконструктивно-пластичної хірургії.
Лікарі говорять про епідемію
У зверненні на сторінках журналу Medical Journal of Australia австралійські лікарі закликали до державного фінансування досліджень захворювання.
"Ніхто не розуміє, що відбувається, що сприяє цій епідемії", - зазначив пан О'Брайєн, один з лікарів, які підписали звернення.
"Ми можемо запропонувати певні ключі для розгадки, але не вичерпну пораду. Це - таємниця. Проблема в тому, що ми не маємо часу, щоб сидіти та займатися пустими балачками - ця епідемія досягла масштабів, які лякають", - прокоментував він складнощі з дослідженням виразки Бурулі.
Медичні установи штату Вікторія повідомили, що витратили на дослідження захворювання приблизно 780 тисяч доларів та почали кампанії з метою підвищення обізнаності про хворобу.
Ще кілька років тому про захворювання на виразку Бурулі повідомляли переважно з тропічних районів австралійського штату Квінсленд, дуже рідко - з інших штатів. Тепер ситуація змінилася.