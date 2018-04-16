США відклали нові санкції проти Росії

Копирайт изображения AFP Image caption Сара Сандерс не уточнювала, які саме санкції можуть ввести проти Росії

Влада США вирішила відкласти введення нових санкцій проти Росії, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Раніше постпред США в ООН Ніккі Гейлі говорила, що санкції оголосять у понеділок.

"Ми розглядаємо додаткові санкції щодо Росії, і рішення ухвалять у найближчому майбутньому", - сказала пані Сандерс.

За її словами, попри кризу у відносинах двох країн через ситуацію у Сирії, президент Дональд Трамп готовий до переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

"Президент [США Дональд Трамп] чітко дав зрозуміти, що він займатиме жорстку позицію щодо Росії, але він би хотів мати хороші відносини з ними", - зазначила пані Сандерс.

Напередодні постпред США в ООН Ніккі Гейлі повідомила, що Вашингтон у понеділок планував оголосити про нові санкції проти Росії через підтримку Москвою чинного режиму в Сирії.

За словами пані Гейлі, про введення санкцій мав оголосити міністр фінансів США Стівен Мнучін.

В інтерв'ю CBS вона підкреслила, що в першу чергу санкції введуть проти російських компаній, які пов'язані з президентом Сирії Башаром Асадом і з використанням хімічної зброї.

Копирайт изображения AFP Image caption За словами Гейлі, санкції спрямовані проти російських компаній, які пов'язані із Сирією

"Асад знав, що його підтримує Росія, Асад знав, що Росія прикриє його в ООН, і Асад вчинив нерозважливо, він використовував її (хімічну зброю) ще агресивніше", - сказала пані Гейлі в інтерв'ю програмі Fox News Sunday.

Вона також спростувала повідомлення про те, що президент Дональд Трамп начебто планує вивести американські війська з Сирії протягом шести місяців. За словами Гейлі, цього не станеться, допоки влада США не досягне своїх цілей.

Пані Гейлі мала на увазі поразки угруповання "Ісламська держава" і гарантії, що хімічну зброю не буде використають, аби зашкодити американським інтересам.

Мінфін США на початку квітня ввів санкції проти 38 російських бізнесменів, офіційних осіб і компаній.

До списку потрапили бізнесмени Олег Дерипаска, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг.

Під санкції також потрапили 17 російських чиновників: міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, очільник комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачов, секретар Радбезу Микола Патрушев, очільник Росгвардіі Віктор Золотов і низка інших.

Вашингтон пояснив, що санкції вводять через "ворожі дій Росії у всьому світі", в тому числі в Україні і Сирії.