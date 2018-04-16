США відклали нові санкції проти Росії
Влада США вирішила відкласти введення нових санкцій проти Росії, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Раніше постпред США в ООН Ніккі Гейлі говорила, що санкції оголосять у понеділок.
"Ми розглядаємо додаткові санкції щодо Росії, і рішення ухвалять у найближчому майбутньому", - сказала пані Сандерс.
За її словами, попри кризу у відносинах двох країн через ситуацію у Сирії, президент Дональд Трамп готовий до переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
"Президент [США Дональд Трамп] чітко дав зрозуміти, що він займатиме жорстку позицію щодо Росії, але він би хотів мати хороші відносини з ними", - зазначила пані Сандерс.
Напередодні постпред США в ООН Ніккі Гейлі повідомила, що Вашингтон у понеділок планував оголосити про нові санкції проти Росії через підтримку Москвою чинного режиму в Сирії.
За словами пані Гейлі, про введення санкцій мав оголосити міністр фінансів США Стівен Мнучін.
В інтерв'ю CBS вона підкреслила, що в першу чергу санкції введуть проти російських компаній, які пов'язані з президентом Сирії Башаром Асадом і з використанням хімічної зброї.
"Асад знав, що його підтримує Росія, Асад знав, що Росія прикриє його в ООН, і Асад вчинив нерозважливо, він використовував її (хімічну зброю) ще агресивніше", - сказала пані Гейлі в інтерв'ю програмі Fox News Sunday.
Вона також спростувала повідомлення про те, що президент Дональд Трамп начебто планує вивести американські війська з Сирії протягом шести місяців. За словами Гейлі, цього не станеться, допоки влада США не досягне своїх цілей.
Пані Гейлі мала на увазі поразки угруповання "Ісламська держава" і гарантії, що хімічну зброю не буде використають, аби зашкодити американським інтересам.
Мінфін США на початку квітня ввів санкції проти 38 російських бізнесменів, офіційних осіб і компаній.
До списку потрапили бізнесмени Олег Дерипаска, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг.
Під санкції також потрапили 17 російських чиновників: міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, очільник комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачов, секретар Радбезу Микола Патрушев, очільник Росгвардіі Віктор Золотов і низка інших.
Вашингтон пояснив, що санкції вводять через "ворожі дій Росії у всьому світі", в тому числі в Україні і Сирії.