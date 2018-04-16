У Чернігові жінка схопила зловмисника й утримала його до приїзду поліції

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місцева жителька побачила чоловіка із жіночою сумкою, який утікав, і схопила його

У Чернігові місцева жителька затримала чоловіка, який викрав сумку в іншої жінки, й утримувала його до приїзду поліції. Про це повідомили Нацполіції області.

"Ще не було й восьмої ранку, а чоловік уже шукав за які б гроші придбати "дозу" наркотиків. Побачивши неподалік лікарні в центрі міста 24-річну дівчину, чолов'яга вмить вирішив вихопити в неї сумку", - розповіли правоохоронці.

Тим часом, місцева жителька Наталія Понуренко, відводила сина до спортивної школи і побачила чоловіка із жіночою сумкою, який утікав.

"Жінка схопила втікача. Він пручався, розірвав одяг, щоби вирватися, але вона втримала зловмисника за ремінь. Спочатку перехожі не звертали уваги на інцидент, а потім жінці допомогли чоловіки", - наголосили у поліції.

Копирайт изображения НАЦПОЛІЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Image caption Чернігівська поліція висловила подяку Наталії Понуренко.

Правоохоронці розповіли, що пані Понуренко вдалося затримати чоловіка "під дією адреналіну", бо він "образив молоду дівчинку".

Місцева жителька розповіла, що на неї також колись напав невідомий, "але тоді грабіжника знайти не вдалося".

Поліція відкрила кримінальне провадження, чоловікові загрожує арешт на строк до чотирьох років.