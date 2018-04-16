В столиці Вірменії масові зіткнення: є десятки поранених

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протести у Єревані сьогодні перетворилися у сутички з поліцією

На проспекті Баграмяна в центрі Єревана відбулися масові сутички між поліцією та учасниками акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни.

Повідомляють про десятки поранених. За даними Міністерства охорони здоров'я Вірменії, після сутичок в лікарнях перебуває 31 людина, уточняє Перший вірменський інформаційний.

Серж Саргсян був президентом Вірменії у 2008-2018 роках, проте високі посади у керівництві Вірменії він обіймає вже чверть століття. З 1993 по 2007 роки пан Саргсян неодноразово був міністром оборони, національної безпеки, внутрішніх справ, а у 2007-2008 роках - прем'єром.

На посаді президента Серж Саргсян ухвалив рішення про приєднання Вірменії до керованого Росією митного союзу.

У 2015 році у Вірменії відбувся конституційний референдум, за результатами якого країна стала парламентською республікою, де президента обирає спеціальна виборча комісія, а очільник уряду став верховним головнокомандувачем.

9 квітня 2018 року пан Саргсян залишив посаду президента, а вже 11 квітня його кандидатуру висунули на посаду прем'єр-міністра. Голосування з цього питання має відбутися 17 квітня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстранти протестують, аби екс-президент Серж Саргсян не очолив уряд

Проти такого розвитку подій виступила вірменська опозиція, представники якої 14 квітня почали акції протесту під гаслами "Зроби крок", "Відкинь Сержа".

Вранці в понеділок демонстранти перекрили кілька центральних вулиць Єревана. Кілька десятків протестувальників зайшли до будівлі Вірменського державного педагогічного університету і закликали студентів доєднатися до протестів.

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Пізніше один з лідерів опозиції, керівник партії "Цивільний договір" Нікол Пашинян закликав прихильників вирушити до будівлі парламенту. Частині демонстрантів вдалося прорвати оточення поліції.

Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ та кийки. Внаслідок сутичок постраждали люди, але їхня точна кількість - невідома.

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Пана Пашиняна доставили в лікарню з рваними ранами, повідомляє "Інтерфакс".

"Під час зіткнення Пашинян впав на колючий дріт, отримав рвані рани", - сказав "Інтерфаксу" речник його фракції в парламенті Тигран Авінян.

Напередодні акції Нікол Пашинян, за його словами, розраховував на те, що поліцейські не встигнуть відреагувати на дії протестувальників і не посміють застосувати силу проти них.

"Нашою метою є зробити так, аби засідання парламенту 17 квітня, на якому пройдуть вибори прем'єр-міністра Вірменії, не відбулося", - наголосив опозиційний політик.