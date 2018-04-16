NYT та New Yorker отримали Пулітцера за викриття Вайнштайна
Журнал New York Times та New Yorker виграли спільне Пулітцерівську премію завдяки матеріалам, де повідомляли про сексуальні домагання у Голлівуді.
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Це спричинило рух #MeToo, який мав на меті поширювати проблему сексуальних домагань у багатьох галузях.
The New York Times розділив ще одну премію із The Washington Post завдяки висвітленню імовірного втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.
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Пулітцерівська премія є найпрестижнішою нагородою в американській журналістиці.