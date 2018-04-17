Урядові ЗМІ: По Сирії завдали нового ракетного удару

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як повідомляє урядове агентстсво САНА, ракеті були націлені на авіабазу Шайрат. У 2017 році по ній вже завдавали удару "Томагавками" США

Сирійське державне інформагентство САНА повідомляє про те, що урядові системи протиповітряної оборони відбили нову ракетну атаку, ціллю якої була військова авіабаза Шайрат неподалік міста Хомс.

Зентіникам нібито вдалося збити близько дев'яти ракет на підльоті до цілей. Жертв та руйнувань немає, стверджує САНА.

За даними з інших джерел, три з цих дев'яти ракет були збиті над військовим аеропортом Думар неподалік Дамаска.

Хто випустив ракети, у держагенстві не уточнюють, однак інформаційний портал Al Masdar поширив дані, що ракети випустили сили Ізраїлю. Ізраїльська армія цю інформацію не підтверджує.

Пентагон США вже заявив, що не проводив жодних дій у згаданих регіонах.

Розслідування хіматаки

Копирайт изображения Reuters Image caption Зруйнована Дума у районі Східна Гута була останнім оплотом повстанців неподалік Дамаска

Міжнародна місія для розслідування можливої хімічної атаки у місті Дума, яке раніше утримували повстанці проти президента Сирії Башара Асада, сподіваються потрапити туди у середу.

Вони перебувають у країні з суботи, однак не змогли проїхати у місто через відсутність гарантій безпеки.

Хімічна атака, у якій США та інші західні країни звинуватили Башара Асада, за їхніми даними сталася 7 квітня, внаслідок чого загинуло кілька десятків цивільних.

У відповідь Сполучені Штати, Велика Британія та Франція завдали ракетних ударів по кільком військовим та промисловим об'єктам у Сирії.

Дамаск та Москва, яка є головним союзником Башара Асада, заперечують факт хімічної атаки та називають її "постановкою" для виправдання агресії проти урядових сил.

Наразі у місті Дума діє військова поліція російських сил, яка, за заявами Міноборони РФ, "проконтролюють правопорядок" при переході міста під контроль урядових сил.