Поліція затримала чоловіка, який погрожував Супрун

Копирайт изображения Поліція Києва

Національна поліція затримала чоловіка, який погрожував в.о. міністра охорони здоров’я. Окрім того, затриманого підозрюють у чотирьох фактах вимагань. Затримали 31-річного киянина на гарячому - під час отримання викупу у сто тисяч гривень.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва у мережі Facebook.

За їхньою інформацією, чоловік кілька днів тому дзвонив на урядову гарячу лінію з погрозами на адресу Уляни Супрун і вимогою її звільнення.

Відомості про подію занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочали пошук зловмисника.

Затримали підозрюваного напередодні, під час отримання посилки зі 100 тисячами гривень. Чоловік начебто вимагав їх від власників АЗС, погрожуючи підірвати заправну станцію.

Окрім того поліцейські встановили ще три випадки вимагань, до яких може бути причетним затриманий.

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Раніше пані Супрун вже заявляла про погрози на її адресу.

У лютому, за її словами, міністри уряду отримали смс із вимогою звільнити пані Супрун через ситуацію із медичним університетом імені Богомольця.

Уляна Супрун тоді через Twitter звернулася до правоохоронців з проханням "вжити відповідних заходів".