У Кривому Розі в аварії загинули щонайменше 8 людей
У Кривому Розі у ДТП загинули, за попередньою інформацією, восьмеро, ще 18 людей травмовані.
Четверо осіб перебувають у лікарні у тяжкому стані. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
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Аварія сталася на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО.
Повідомлення про транспортну пригоду надійшло зранку о 5:53.
За інформацією місцевої телекомпанії "Перший міський" на дорозі зіткнулися маршрутка, автобус та легковий автомобіль. Про це у мережі Facebook написав керівник телекомпанії Володимир Юр’єв.
За даними каналу "Перший міський", автомобіль Mazda начебто виїхав на перехрестя на жовте мигаюче світло світлофору і зіткнувся із маршруткою. А ту відкинуло під колеса автобуса, який перевозив працівників підприємства ArcelorMittal.
Рух на цій ділянці дороги перекрили. На місце приїхали п'ять екіпажів медиків, рятувальники і поліцейські.