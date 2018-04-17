Померла акторка, яку викрала Північна Корея

Копирайт изображения AFP Image caption Чхве Ин Хі була однією з найбільш популярних акторок у Південній Кореї в 1970-х роках

У віці 91 року померла південнокорейська акторка Чхве Ин Хі, яку кілька десятиліть тому викрали та змусили робити фільми для КНДР.

Чхве Ин Хі була провідною актрисою у Південній Кореї у 1970-х роках, коли її наказав викрасти син лідера КНДР Кім Ір Сена - Кім Чен Ір.

А через кілька місяців викрали її колишнього чоловіка - південнокорейського режисера Сін Сан Ока.

КНДР завжди заперечувала викрадення пари, наголошуючи, що акторка та її чоловік самі шукали притулку.

Чхве Ин Хі померла у понеділок в лікарні. За словами її сина, акторка мала пройти діаліз нирок.

Кіноман з КНДР

Чхве Ин Хі народилася у 1926 році. Кар'єру в кінематографі вона почала в 1947 році.

Разом з чоловіком, режисером Сін Сан Оком, вони стали у Південній Кореї кінозірками.

Копирайт изображения BBC / Hellflower films / Shin Films Foundation Image caption Чхве Ин Хі та її чоловік Сін Сан Ок були кінозірками у Південній Кореї, коли їх вирішив викрасти Кім Чен Ір

Наприкінці 1970-х пара розлучилася, а кар'єра Чхве Ин Хі пішла на спад.

У цей час вона познайомилася з чоловіком, який представився бізнесменом з Гонконгу.

У книжці "Режисура Кім Чен Іра" Пола Фішера розповідається, що акторку переконали знятися в кількох фільмах в цьому місті, яким тоді керувала британська адміністрація.

Після прибуття до Гонконгу її схопила та приспала група чоловіків.

Через 8 днів вона опинилася на розкішній віллі в столиці КНДР Пхеньяні, яку ретельно охороняли.

Колишній чоловік акторки Сін Сан Ок вирушив на її пошуки в Гонконг. Його теж викрали.

Копирайт изображения BBC / Hellflower films / Shin Films Foundation Image caption Чхве Ин Хі та її колишній чоловік Сін Сан Ок з молодим Кім Чен Іром, (в центрі), який мріяв про потужний кінематограф КНДР. 1980-і роки

Син лідера КНДР Кім Чен Ір, який пізніше, 1994 року успадкував країну від батька, був великим кіноманом й фаном Голлівуду.

Він сподівався, що участь південнокорейських кінозірок зробить кіноіндустрію КНДР більш конкурентоздатною у світі.

Парі вдалося втертися у довіру до майбутнього провідника КНДР.

Лише після 8 років перебування в неволі, у 1986 році, парі вдалося втекти. Під час перебування у Відні вони попросили притулку у посольстві США і через кілька років повернулися до Південної Кореї.

Історія зіркової пари викликала інтерес в усьому світі. У 2016 році відбулася прем'єра фільму "Закохані та деспот", присвяченого долі Чхве Ин Хі та Сін Сан Ока.

"Вона пішла, але її ніколи не забудуть"

Смерть Чхве Ин Хі викликала сум в багатьох мешканців Південної Кореї.

"Я пішла подивитися її фільм, коли була у старшій школі. Поглянувши на неї, я вирішила стати акторкою", - згадує 82-річна акторка Ум Айн Ран.

Своє захоплення акторкою висловлюють користувачі корейських соцмереж.

"Ми кажемо, що немає життя без історії, але її життя було настільки драматичним. Я пам'ятатиму вашу елегантність", - написав один з користувачів найбільшого південнокорейського сайту Naver.

Чхве Ин Хі поховають у Сеулі в четвер.

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