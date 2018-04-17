Померла акторка, яку викрала Північна Корея
У віці 91 року померла південнокорейська акторка Чхве Ин Хі, яку кілька десятиліть тому викрали та змусили робити фільми для КНДР.
Чхве Ин Хі була провідною актрисою у Південній Кореї у 1970-х роках, коли її наказав викрасти син лідера КНДР Кім Ір Сена - Кім Чен Ір.
А через кілька місяців викрали її колишнього чоловіка - південнокорейського режисера Сін Сан Ока.
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КНДР завжди заперечувала викрадення пари, наголошуючи, що акторка та її чоловік самі шукали притулку.
Чхве Ин Хі померла у понеділок в лікарні. За словами її сина, акторка мала пройти діаліз нирок.
Кіноман з КНДР
Чхве Ин Хі народилася у 1926 році. Кар'єру в кінематографі вона почала в 1947 році.
Разом з чоловіком, режисером Сін Сан Оком, вони стали у Південній Кореї кінозірками.
Наприкінці 1970-х пара розлучилася, а кар'єра Чхве Ин Хі пішла на спад.
У цей час вона познайомилася з чоловіком, який представився бізнесменом з Гонконгу.
У книжці "Режисура Кім Чен Іра" Пола Фішера розповідається, що акторку переконали знятися в кількох фільмах в цьому місті, яким тоді керувала британська адміністрація.
Після прибуття до Гонконгу її схопила та приспала група чоловіків.
Через 8 днів вона опинилася на розкішній віллі в столиці КНДР Пхеньяні, яку ретельно охороняли.
Колишній чоловік акторки Сін Сан Ок вирушив на її пошуки в Гонконг. Його теж викрали.
Син лідера КНДР Кім Чен Ір, який пізніше, 1994 року успадкував країну від батька, був великим кіноманом й фаном Голлівуду.
Він сподівався, що участь південнокорейських кінозірок зробить кіноіндустрію КНДР більш конкурентоздатною у світі.
Парі вдалося втертися у довіру до майбутнього провідника КНДР.
Лише після 8 років перебування в неволі, у 1986 році, парі вдалося втекти. Під час перебування у Відні вони попросили притулку у посольстві США і через кілька років повернулися до Південної Кореї.
Історія зіркової пари викликала інтерес в усьому світі. У 2016 році відбулася прем'єра фільму "Закохані та деспот", присвяченого долі Чхве Ин Хі та Сін Сан Ока.
"Вона пішла, але її ніколи не забудуть"
Смерть Чхве Ин Хі викликала сум в багатьох мешканців Південної Кореї.
"Я пішла подивитися її фільм, коли була у старшій школі. Поглянувши на неї, я вирішила стати акторкою", - згадує 82-річна акторка Ум Айн Ран.
Своє захоплення акторкою висловлюють користувачі корейських соцмереж.
"Ми кажемо, що немає життя без історії, але її життя було настільки драматичним. Я пам'ятатиму вашу елегантність", - написав один з користувачів найбільшого південнокорейського сайту Naver.
Чхве Ин Хі поховають у Сеулі в четвер.
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