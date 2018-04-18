Бабуїни втекли з дослідного центру, використовуючи бочки

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption В центрі знаходиться понад 1 тисячі бабуїнів

З науково-дослідного центру Техаса втекли чотири бабуїни.

Примати використали бочки біля стіни корпусу для того, аби перестрибнути через паркан.

Один з бабуїнів згодом самостійно повернувся.

Через півгодини пошуків знайшли і решту тварин.

За повідомленням центру, на об'єкті знаходиться біля 1100 бабуїнів. Після цього інциденту довелося змінити огорожу закладу.

Південно-західний національний центр з дослідження примат працює вже біля 35 років.

Один з ветеринарів центру, доктор Джон Бернал повідомив, що одна з тварин вибігла на дорогу. А тому пріоритетом для персоналу було те, аби бабуїни не постраждали від транспортного руху.

Помічник віце-президента з комунікацій Ліза Круз назвала це "справді унікальним інцидентом".

"У нас є майже 1100 бабуїнів, які належать центру і які налічують вісім поколінь. Бабуїни, як і всі наші тварини, мають вирішальне значення для біомедичних досліджень", - каже вона.

У заяві також пояснюють, що ці тварини не були частиною активного дослідження чи дослідження про інфекційні хвороби, а тому вони не інфіковані.

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