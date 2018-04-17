Макрон: в Європі "війна" між демократією та авторитаризмом

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Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в Європі триває "громадянська війна" між ліберальною демократією та зростаючим авторитаризмом.

Під час виступу у Європарламенті він закликав Євросоюз відновити свою відданість демократії.

"Я не хочу належати до покоління сновид, які забули своє власне минуле", - сказав Макрон.

За його словами, популісти домінували на недавніх виборах в Угорщині та Італії, що лише підживило міграційну кризу в ЄС.

У своєму виступі президент Франції висловив занепокоєність через зростання у Європі націоналізму.

Він також запропонував новий європейський фонд допомоги громадам, які приймають мігрантів. При цьому, за словами Еммануеля Макрона, Франція буде готова платити більше в бюджет ЄС, щоб заповнити прогалини, які з'явилися після Brexit.

Французький президент впевнений, що має бути "повна повага" до свобод єдиного ринку ЄС: вільне переміщення товарів, послуг, капіталу та людей.

При цьому, за словами пана Макрона, Франція та Німеччина мають стати на передовій амбітних реформ в єврозоні, включаючи фінансовий сектор.

Під час свого виступу Еммануель Макрон також виклав своє бачення демократичного відродження Євросоюзу в умовах зростаючого націоналізму.

Європарламентарі аплодували президенту Франції, коли він сказав, що демократія є "словом, що має сенс, яке виникло у битвах минулого".

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