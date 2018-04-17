У Франції чоловіку пересадили "третє обличчя"

Копирайт изображения AFP Image caption У січні Жерому Амону пересадили "третє обличчя"

Француз Жером Амон - перша людина на планеті, якій двічі зробили трансплантацію нового обличчя.

Він говорить, що добре себе почуває через три місяці після останньої переломної операції.

Від свого першого трансплантованого обличчя чоловік змушений був відмовитися минулого року після появи ознак його відторгнення.

Пан Амон страждає на нейрофіброматоз першого типу. Це - генетичне захворювання, яке спричинило появу в нього на обличчі пухлин, які спотворювали зовнішність.

Перша трансплантація обличчя в 2010 році була успішною, але в 2015 році чоловік застудився і мусив пити антибіотики.

Препарат виявився несумісним з імуносупресивною терапією, яку практикують з метою придушення небажаних імунних реакцій організму. Така терапія необхідна, аби запобігти відторгненню пересадженого матеріалу.

Перші ознаки відторгнення пересадженого обличчя в чоловіка з'явилися в 2016 році. В листопаді минулого року, обличчя, яке страждало від некрозу - змертвіння тканин, мусили видалити.

Після цього пан Амон прожив два місяці в шпиталі Жоржа Помпіду без обличчя та можливості бачити, чути чи говорити, поки не з'явився донор.

В січні 2018 року Жерому Амону зробили другу трансплантацію. "Перше (обличчя) я прийняв негайно, цього разу та ж сама ситуація", - прокоментував пацієнт свій стан після операції.

Щоб уникнути відторгнення нового обличчя чоловік, якого французькі ЗМІ називають "людиною з трьома обличчями", мусив пройти лікування для очищення крові.

"Це добре"

Нове обличчя пана Амона залишається гладким та нерухомим, його шкіра та риси обличчя ще добре не вирівняні. Але він з оптимізмом дивиться на процес прийняття нового обличчя.

"Якщо б я не прийняв це нове обличчя, то це було б жахливо. Це питання ідентичності... Проте маємо те, що маємо, це добре, це - я", - зазначив він AFP у лікарні, де відновлюється після операції.

"Мені 43 роки, а донору було 22, тому мені знову 22 роки", - сказав він французькому телебаченню.

Копирайт изображения AFP Image caption Професор Лантьєрі поруч із екраном, на якому показані три різних обличчя пана Амона

Тривалу операцію з пересадки очолював професор Лоран Лантьері, спеціаліст з трансплантації рук та обличчя. Саме він здійснив першу пересадку обличчя пану Амону вісім років тому.

"Сьогодні ми знаємо, що подвійна трансплантація є можливою, це вже не просто дослідження", - наголосив він в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien.

Анестезіолог Бернар Чоллі сказав, що вражений відвагою пацієнта, який пройшов через таке випробування.

"Будь-яка людина, яка втрачає своє обличчя, а потім має чекати можливої пересадки невизначений проміжок часу - це те, через що ніхто ніколи не хотів би пройти", - зазначив він.

Першу трансплантацію обличчя провели в 2005 році на півночі Франції. Відтоді у світі провели близько 40 подібних операцій.

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