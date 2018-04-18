У США померла колишня перша леді Барбара Буш

Копирайт изображения Reuters Image caption Місіс Буш із сином у 2005 році

Барбара Буш, колишня американська перша леді та борець за грамотність, померла у віці 92 років.

Вона була матріархальною постаттю політичної династії, до складу якої входили два президенти - її чоловік Джордж Буш та син Джордж Буш молодший.

Пані Буш, яка була першою леді з 1989 по 1993 рік, останнім часом мала проблеми зі здоров'ям, але відмовлялася від медичної допомоги.

Вона заявила, що хоче провести останні дні в "комфортній турботі" з родиною.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джордж Буш і Барбара Буш були одружені 73 роки.

93-річний чоловік пані Буш є найстаршим живим президентом США.

Зараз він страждає на хворобу Паркінсона та користується інвалідним кріслом.

Джордж Буш і Барбара Буш були одружені 73 роки.

Їхній син, Джордж, був обраний 43-м президентом США у 2000 році і пробув на посаді два термінами.

"Моя дорога мама відійшла у віці 92 років. Лаура, Барбара, Дженна та я дуже сумуємо, але наші душі спокійні, тому що ми знаємо, якою вона була. Барбара Буш була казковою першою леді і жінкою, не схожою на будь-яку іншу, яка принесла мільйонам людей легкість, любов і грамотність", - йдеться у заяві Буша молодшого.

Копирайт изображения AFP Image caption Як перша леді, Барбара Буш зустрічала лідерів з усього світу

Пан Буш також заявив, що його мати "тримала нас усміхненими до останнього моменту", додавши: "Я щаслива людина, що Барбара Буш була моєю матір'ю, і наша сім'я буде за нею сумувати, дякую всім за ваші молитви та добрі побажання ".

Пані Буш також була матір'ю Джеба Буша, який виконував функції губернатора Флориди з 1999 по 2007 рік і не зміг виграти кампанію за Білий дім у 2016 році.

Копирайт изображения Reuters Image caption Барбара Буш нерідко жартувала, наприклад, на фотосесії зі знаменитостями

Як перша леді, пані Буш вийшла за рамки традиційної ролі "політичної дружини", заснувавши Фонд Барбари Буш для сімейної грамотності, щоб допомогти батькам та дітям зі знедолених громад читати та писати.

У заяві Білого дому йдеться, що президент Дональд Трамп довго пам'ятатиме Буш за її відданість країні та сім'ї, "яким вона служила однаково відмінно".