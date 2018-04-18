Рейтинг армій світу: порівняння США, Росії та України

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Україна посідає 29 місце у рейтингу армій світу, який підготувала міжнародна компанія Global Firepower.

Загалом цьогоріч у списку Global Firepower - 136 країн.

Перше місце посіла армія США, на другому - Росія, на третьому - Китай.

Найращі армії світу Рейтинг Global Firepower 1. США (Оборонний бюджет: $647 млрд)

2. Росія ($47 млрд)

3. Китай ($151 млрд)

4. Індія ($47 млрд)

5. Франція ($40 млрд)

6. Велика Британія ($50 млрд) Getty Images

Global Firepower враховує 55 різник показників кожної країни.

Формула дозволяє меншим, але більш технологічно розвиненим країнам конкурувати з більшими, проте менш розвиненими.

Рейтинг залежить не лише від загальної кількості зброї, але й від різноманітності озброєння.

Додаткові бонуси мають ядерні країни та представники НАТО.

Також на рейтинг впливає географічне розташування, природні ресурси та розвиток промисловості.

Поточне політичне чи військове керівництво країн не береться до уваги, оскільки ці дані можуть бути суб'єктивними і не обов'язково впливають на окремі бойові результати.

Україна

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Україна в рейтингу посіла 29 позицію.

За рік позиція України покращилась на одну сходинку.

Україна у рейтингу найкращих армій світу 29 місце із 136 $4,88 оборонний бюджет (млрд) Кількість військових (в т.ч. 1 млн резервістів): 1,182 млн

Загальна кількість авіації: 240

Військово-морські сили (кораблі): 25

Бойова потужність (к-ть броньованих бойових машин, артилерії, ракетних установок): 15464

Для рейтинигу була врахована така загальна кількість населення: 44 033 874 людей.

Річний оборонний бюджет: 4,88 млрд доларів США.

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