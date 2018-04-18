Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр наводив цей приклад з індуїстського епосу Махабхарата, щоб довести свою точку зору

У соцмережах висміяли міністра, який стверджував, що Інтернет був винайдений тисячі років тому древніми індіанцями.

Біплаб Деб - головний міністр північно-східного штату Тріпура. Заяву про походження інтернету він озвучив на публічному заході ввечері вівторка.

Посадовець наводив приклад зі стародавнього індуїстського епосу Махабхарата, щоб довести свою точку зору, але багато прихильників не знайшов.

Ім’я індійського міністра стало трендом у Twitter, здебільшого в насмішкуватому контексті.

Пан Деб фактично приєднався до досить довгого списку індійських міністрів, включаючи прем'єра Нарендра Моді, які стверджують, що багато сучасних науково-технічних досягнень були винайдені багато століть тому.

У 2014 році пан Моді сказав на зборах медперсоналу лікарні Мумбаї, що в Стародавній Індії існувала пластична хірургія.

У вересні молодий міністр освіти Сатьяпал Сінгх стверджував, що літак був вперше згаданий в стародавньому індуїстському епосі Рамаяна.

Критики кажуть, що це небезпечна тенденція.

Пропустити Twitter допис , автор: @rupasubramanya The anti-intellectualism and regressive streak from sections of the BJP continues to astound and worry. Rather than solve today’s problems they’re busy romanticizing a fictional past that never existed. Pathetic and embarrassing. https://t.co/QqTxXZFL9F — Rupa Subramanya (@rupasubramanya) 18 квітня 2018 р.

"Відсутність інтелекту і деградація від членів BJP (керівна партія в Індії націоналістичного спрямування. - Ред.) продовжують вражати і непокоїти. Замість вирішувати сучасні проблеми, вони займаються романтизмом вигаданого минулого, якого ніколи не було. Низько і непристойно", - сказано в одному з коментарів у Twitter.

Пан Деб заявив, що битва Курукшетра в Махабхараті довела існування не тільки Інтернету, але й супутникової технології в Стародавній Індії.

За його словами, один із персонажів епосу, Санджая, міг надати детальний розрахунок битви, яка відбувалася за багато кілометрів від його короля Дхритараштра, що підтверджує доступ Індії до обох технологій.

Це викликало ще більш скептичні коментарі, зокрема від фахівців із історії Південної Азії:

Пропустити Twitter допис , автор: @AudreyTruschke This raises a few questions. Why didn't Abhimanyu ask Quora how to escape the Chakravyuha? Why did Sanjay narrate the Kurukshetra War when Siri could have done it? Also, Krishna really should have streamed the Bhagavad-Gita on Facebook Live. https://t.co/vrauX1UIpZ #Mahabharata — Audrey Truschke (@AudreyTruschke) 17 квітня 2018 р.

"Це піднімає кілька запитань. Чому Абхамінью не запитав на Quora, як уникнути Чакравьюха? Чому Санджай розповідав про війну Курукшетра, коли це міг зробити Siri? Крім того, Крішна реально мав стрімити "Бхагавад-Гіта" через Facebook Live", - йдеться в коментарі у Twitter.

Інших турбували практичніші запитання.

"Сподіваюся, вони принаймні мали кращу швидкість інтернету, ніж тепер", - написав один дописувач.