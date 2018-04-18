Міністра висміяли за заяву, що інтернет винайшли в давній Індії
У соцмережах висміяли міністра, який стверджував, що Інтернет був винайдений тисячі років тому древніми індіанцями.
Біплаб Деб - головний міністр північно-східного штату Тріпура. Заяву про походження інтернету він озвучив на публічному заході ввечері вівторка.
Посадовець наводив приклад зі стародавнього індуїстського епосу Махабхарата, щоб довести свою точку зору, але багато прихильників не знайшов.
Ім’я індійського міністра стало трендом у Twitter, здебільшого в насмішкуватому контексті.
Пан Деб фактично приєднався до досить довгого списку індійських міністрів, включаючи прем'єра Нарендра Моді, які стверджують, що багато сучасних науково-технічних досягнень були винайдені багато століть тому.
У 2014 році пан Моді сказав на зборах медперсоналу лікарні Мумбаї, що в Стародавній Індії існувала пластична хірургія.
У вересні молодий міністр освіти Сатьяпал Сінгх стверджував, що літак був вперше згаданий в стародавньому індуїстському епосі Рамаяна.
Критики кажуть, що це небезпечна тенденція.
"Відсутність інтелекту і деградація від членів BJP (керівна партія в Індії націоналістичного спрямування. - Ред.) продовжують вражати і непокоїти. Замість вирішувати сучасні проблеми, вони займаються романтизмом вигаданого минулого, якого ніколи не було. Низько і непристойно", - сказано в одному з коментарів у Twitter.
Пан Деб заявив, що битва Курукшетра в Махабхараті довела існування не тільки Інтернету, але й супутникової технології в Стародавній Індії.
За його словами, один із персонажів епосу, Санджая, міг надати детальний розрахунок битви, яка відбувалася за багато кілометрів від його короля Дхритараштра, що підтверджує доступ Індії до обох технологій.
Це викликало ще більш скептичні коментарі, зокрема від фахівців із історії Південної Азії:
"Це піднімає кілька запитань. Чому Абхамінью не запитав на Quora, як уникнути Чакравьюха? Чому Санджай розповідав про війну Курукшетра, коли це міг зробити Siri? Крім того, Крішна реально мав стрімити "Бхагавад-Гіта" через Facebook Live", - йдеться в коментарі у Twitter.
Інших турбували практичніші запитання.
"Сподіваюся, вони принаймні мали кращу швидкість інтернету, ніж тепер", - написав один дописувач.