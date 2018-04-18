Добкін: Янукович "мав залишитися і померти"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Добкін був губернатором Харківщини з 2010 року по 2014 рік

Екс-губернатор Харківщини Михайло Добкін під час допиту по справі щодо держзради Віктора Януковича заявив, що вважає, що у лютому 2014 року екс-президент "мав залишитися і померти", а не покидати територію України.

18 квітня Михайло Добкін свідчить в Оболонському райсуді Києва у справі Віктора Януковича, якого звинувачують у держзраді на посаді президента України.

"Весь мій негатив до Януковича, який я дозволив собі виплеснути, заключається у тому, що навіть якщо він розумів, що він помре - а він, швидше за все розумів, що він помре - він мав залишитися і померти. Він - глава держави. Обираючись на цю посаду, він мав розуміти, що і такий час може настати", - заявив Михайло Добкін.

"Якби він залишився, то, думаю, для багатьох людей не було б таких трагічних подій, які потім або не витримали випробувань, або піддалися такому тиску, що когось убили, хтось покінчив самогубством", - додав він і наголосив, що це його особиста позиція.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Янукович і Добкін під час відкриття аеропорту в Харкові, 2010 рік

Водночас Михайло Добкін визнав, що, на його думку, 21-22 лютого 2014 року Віктору Януковичу справді загрожувала небезпека.

"До Харкова він приїхав одним - впевненою у собі людиною, а розлучалися ми з ним, він вже був іншим - навіть візуально постарілим років на десять. А коли потім побачив його заяви по телевізору, це вже був не той Янукович, якого я звик бачити", - пригадує екс-губернатор Харківщини.

21 лютого 2014 року Віктор Янукович залишив Київ і вертольотом вилетів до Харкова. Згодом він вирушив до Криму, а потім виїхав з України.

Прокурори інкримінують екс-президенту заклики до Росії ввесети війська в Україну, що призвело до анексії Криму.

Віктор Янукович, який зараз перебуває у Росії, всі звинувачення проти себе відкидає.

Розмови з Ярошем

Михайло Добкін також розповів, що колишній президент Віктор Янукович перед своєю втечею з України намагався домовитися з керівництвом "Правого сектору" про те, щоб активісти не штурмували його резиденцію Межигір'я під Києвом.

"Коли ми знаходилися на території аеродромного комплексу в Харкові і очікували на дозвіл виїхати... , при мені до Януковича підійшов один з охоронців і сказав, що у нього терміновий дзвінок. Я був поруч і міг чути розмову", - розповів Михайло Добкін.

"По смислу цієї розмови я зрозумів, що певна частина людей, зокрема зі зброєю в руках, прямує у сторону Межигір'я", - додав екс-губернатор.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Межигір'я, 22 лютого 2014 року

За його словами, Віктор Янукович переживав через своїх охоронців, які ще залишалися у резиденції.

Він подзвонив тодішньому керівнику СБУ Олександру Якименку, а того попросив з'єднати його з керівником "Правого сектору" Дмитром Ярошем.

"Він розмовляв, як я зрозумів, з Дмитром Ярошем і говорив про якісь домовленості, що були з приводу того, що будівлю Межигір'я не будуть штурмувати", - пригадав Михайло Добкін під час допиту.

За його словами, після цієї розмови "люди до Межигір'я так і не дійшли".

Пізніше була ще одна розмова Януковича з Ярошем.

"Був другий дзвінок про те, що більше людей вирушили до Межигір'я.... Він (Віктор Янукович. - Ред.) вдруге розмовляв через Якименка з Ярошем, але я так зрозумів, що ця розмова нічим не увінчалася, адже згодом… у Межигір'я зайшли люди", - відзначив Михайло Добкін.

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