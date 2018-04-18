Після криворізької ДТП пропонують скасувати жовтий сигнал

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Кабінет міністрів України вивчає можливість скасувати жовтий сигнал світлофора.

Відповідне доручення отримали поліція, мінінфраструктури та інші органи через аварію, яка сталася 17 квітня в Кривому Розі.

ДТП сталася на перехресті у момент, коли на світлофорі миготіло жовте світло.

Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу створив комісію з розслідування цієї аварії. Вона має підготувати детальний звіт до 23 травня.

Постраждалі та загиблі

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На місці аварії одразу загинули восьмеро людей та близько 20 постраждали.

Ще про одного померлого у лікарні повідомили зранку середи.

Наразі у шпиталі перебувають 15 потерпілих, з них троє - у важкому стані.

У компанії ArcelorMittal повідомили, що 8 із 9 загиблих були їхніми співробниками, які їхали маршрутним таксі на роботу.

Причини ДТП

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У поліції заявили, що повідомили про підозру 68-річному водію автомобіля Маzdа, якого вважають винуватцем ДТП.

"У зв'язку з погіршенням стану здоров'я затриманого, він перебуває під конвоєм в одній з лікарень Кривого Рогу. Найближчим часом підозрюваний буде доставлений до суду для обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевої телекомпанії "Перший Криворізький", на дорозі зіткнулися маршрутка, автобус та легковий автомобіль. Автомобіль Mazda начебто виїхав на перехрестя на жовте мигаюче світло світлофору і зіткнувся із маршруткою, а ту відкинуло під колеса автобуса.

18 квітня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.