Канадка перевозила кокаїн задля фото в Instagram

Копирайт изображения INSTAGRAM/MÉLINA ROBERGE Image caption Меліна Роберге та Ізабель Лагаче викладали спільні фото в Instagram, коли були на кораблі

Канадійку, яка допомагала перевозити кокаїн в Австралію на круїзному кораблі, ув'язнили на вісім років.

24-річна Меліна Роберге була однією з трьох громадян Канади, яких визнали винними у ввезенні 95 кг наркотиків на кораблі Sea Princess.

У суді зазначили, що пані Роберте погодилася на це через гроші.

Також там уточнили, що її мотивувала можливість розмістити "гламурні" фотографії подорожей у соціальних мережах.

29-річну Ізабель Лагасе, яка подорожувала із пані Роберге в одній каюті, заарештували торік у листопаді на сім із половиною років.

Ще один чоловік, який імовірно був причетний до перевезення наркотиків, 64-річний Андре Тамін досі чекає вироку.

Влада в Австралії каже, що це була найбільша спроба перевезти наркотики кораблем.

Спокусилася стилем життя

У середу суддя окружного суду штату Нового Південного Уельсу Кейт Трейл заявила, що взяла до уваги щире каяття пані Роберге.

Але її розкритикували через легковажність.

"Їй спокусив спосіб життя і можливість показувати чарівні фотографії в Instagram з усього світу", - сказала суддя Трейл.

Суддя зазначила, що справа показує негативний вплив соціальних мереж на молодь.