Канадка перевозила кокаїн задля фото в Instagram
Канадійку, яка допомагала перевозити кокаїн в Австралію на круїзному кораблі, ув'язнили на вісім років.
24-річна Меліна Роберге була однією з трьох громадян Канади, яких визнали винними у ввезенні 95 кг наркотиків на кораблі Sea Princess.
У суді зазначили, що пані Роберте погодилася на це через гроші.
Також там уточнили, що її мотивувала можливість розмістити "гламурні" фотографії подорожей у соціальних мережах.
29-річну Ізабель Лагасе, яка подорожувала із пані Роберге в одній каюті, заарештували торік у листопаді на сім із половиною років.
Ще один чоловік, який імовірно був причетний до перевезення наркотиків, 64-річний Андре Тамін досі чекає вироку.
Влада в Австралії каже, що це була найбільша спроба перевезти наркотики кораблем.
Спокусилася стилем життя
У середу суддя окружного суду штату Нового Південного Уельсу Кейт Трейл заявила, що взяла до уваги щире каяття пані Роберге.
Але її розкритикували через легковажність.
"Їй спокусив спосіб життя і можливість показувати чарівні фотографії в Instagram з усього світу", - сказала суддя Трейл.
Суддя зазначила, що справа показує негативний вплив соціальних мереж на молодь.