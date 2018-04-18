Жінка покликала рятувальників для єнота "під кайфом"

Копирайт изображения Getty Images Image caption На фото не той єнот, якого принесли до пожежної частини

Люди часто телефонують рятувальникам, коли в них виникають незвичні ситуації, але цей випадок унікальний.

Жінка прийшла до пожежників в Індіанаполісі посеред ночі й сказала, що її улюбленець потребує допомоги. І це був не кіт, що застряг на дереві.

Вона сказала, що її домашній єнот був "під кайфом" через велику кількість конопель.

Пожежний капітан містечка Уейн Майк Пруїтт розповів, що його команда була дещо спантеличеною.

Майк Пруітт розповів WTHR News: "Кожного разу, коли в двері пожежної частини хтось дзвонив, рятувальники вже знали, що сталося щось погане".

Але домашнього єнота "під кайфом" ніхто передбачити не міг.

Копирайт изображения Getty Images Image caption І на цьому фото також немає єнота "під кайфом"

За його словами, рятувальники розгубилися, коли побачили єнота, який потребував допомоги у пожежній частині о другій годині ночі.

Пожежники сказали, що єнот був сонний і мав "усі ті симптоми, із якими ми зазвичай стикаємося, коли хтось покурить марихуани".

Пан Пруітт сказав, що пожежники почувалися винними, бо, хоч і люблять тварин, але нічим не могли допомогти єноту.

Відомо, що власниця єнота віднесла його додому відсипатися.

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