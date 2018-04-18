У Британії почали сім розслідувань щодо RT

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Британський телекомунікаційний регулятор Ofcom відкрив сім розслідувань щодо російського телеканалу RT.

Медіарегулятор угледів у роботі RT порушення принципу об'єктивності у новинних і щоденних програмах.

Донедавна кількість претензій до ТВ-Новости - компанії, яка забезпечує мовлення RT у Британії, не виходила за рамки дозволеного, заявляє регулятор.

Однак після подій у британському Солсбері, де був отруєний екс-співробітник російських спецслужб Сергій Скрипаль і його донька Юлія, на телеканалі RT зафіксували збільшення кількості програм, які порушують правила Ofcom.

Про порушення вже попереджали

Результати розслідування оприлюднять невдовзі, йдеться у повідомленні.

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Британський телекомунікаційний регулятор Ofcom - незалежна організація, яку не контролює уряд.

Подібні розслідування щодо RT Ofcom уже проводив. У 2014 році Ofcom виявив порушення мовного кодексу Британії у кількох програмах RT, у тому числі в документальному фільмі "Україна. Біженці".

Того ж року британці поскаржилися на це медіа через висвітлення катастрофи MH17.

Ofcom попередив телеканал, якщо подібні порушення повторяться, то регулятор вдасться до подальших дій, серед яких і введення санкцій.

У 2012 році британський медіарегулятор заявив, що новинний випуск про Сирію на телеканалі RT порушує стандарти неупередженості.

Тоді Ofcom викликав представників телеканалу, аби розтлумачити їм приписи британського кодексу мовлення. До таких самих дій регулятор вдався у 2014 році після висвітлення російським телеканалом подій в Україні.

Торік у листопаді телеканал RT America повідомив, що на вимогу міністерства юстиції США пройшов реєстрацію як іноземний агент. Як стверджувало керівництво телеканалу, в разі відмови зареєструватися рахунки компанії могли заморозити, а очільника компанії - заарештувати.

Згідно із законом, організації, зареєстровані в США як агенти інших держав, зобов'язані надати інформацію про джерела фінансування та склад керівництва.

Президент Росії Володимир Путін тоді назвав вимогу Мін'юсту США щодо RT атакою на російські ЗМІ.

Телекомпанія RT, яку фінансує уряд Росії, веде мовлення англійською, іспанською, французькою та арабською мовами. Передачі RT доступні на кабельних і супутникових телемережах у багатьох країнах світу.

Головний редактор телеканалу Маргарита Сімоньян раніше казала, що телеканал "відкрито представляє російський погляд на світ".

Претензії британського регулятора полягали в тому, що телеканал показує події в Україні лише з позиції російської влади.

Згідно з британським кодексом мовлення, важливі політичні та супереливі події повинні висвітлюватися неупереджено.