У Стокгольмі знищать гігантський мурал-пеніс через скарги сусідів

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Шведська художниця Кароліна Фалкольт минулого тижня намалювала велику фреску із синім пенісом, аби спонукати людей відверто говорити про секс.

Але п'ятиповерхову картину знищать впродовж декількох днів, бо забудовник отримав шквал скарг від мешканців.

"Ми піклуємось про свободу творчості, але водночас ми маємо поважати думки наших найближчих сусідів", - сказала маркетинг-директор "Атріум Лунгберг", Камілла Клінт шведській газеті Aftonbladet.

За її словами, цей мурал ще трохи тут побуде, тому охочі ще встигнуть його побачити.

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Пізніше компанія запропонувала групі місцевих художників - "Колективетет Ліве", намалювати щось на іншому боці будівлі. Але вони не придумали, що туди можна було б додати.

Представниця компанії-забудовника уточнила, що дізналася про малюнок тоді, коли і меншканці.

Планувалося, що малюнок пробуде на фасаді шість місяців. Але коли оголосили, що його видалять раніше, одна з компаній, яка виготовляє спідню білизну, вирішила скористатися можливістю розмістити там рекламу.

У понеділок на фресці з'явився напис: "Тримайте свій пеніс усередині" від шведського бренду спідньої білизни Petters.

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Художник розповіла Aftonbladet, що реакція людей на мурал її розчарувала.

"Вони повинні знайти причину, чому це їх так засмучує і говорити про це. Секс дуже важливий, але про нього говорять як про щось "брудне", - повідомила авторка муралу.

Вона також зазначила, що пеніс має спонукати людей думати "про те, якого сексу ми хочемо".

Копирайт изображения Reuters Image caption "Чотириповерховий фалос" став частиною її "диптиха" в Нью-Йорку - на стіні іншого будинку мисткиня намалювала "абстрактнішу піхву" (її на фото не видно)

Багато користувачів соціальних мереж погоджуються, що пеніс треба залишити, аби він провокував дискусію.

Хоча є й ті, хто хоче, аби пеніс зник.

"Який сором. Мистецтво має провокувати і пробуджувати. А це втрачена можливість та придушення важливого діалогу", - зазначили @Ink4Action у Twitter.

Кароліна не вперше спонукає до дій своїм мистецтвом.

Торік у переддень Різдва вона намалювала гігантський пеніс на чотириповерховому житловому будинку в Іст-Сайді в Нью-Йорку.

Через три дні влада міста наказала замалювати пеніс, бо побачила у контроверсійному муралі "пошкодження власності".

"Я зазвичай малюю гігантські піхви. А оскільки я щойно закінчила її зображення на стіні п'ятиповерхового будинку, то відчула, що потрібен ще й член", - цитувала тоді художницю газета Guardian.

"Якщо пеніс потрапляє всередину жінки, він цілком може потрапити й на стіну", - переконана шведська художниця.

Сама ж авторка твору поставилася до знищення її твору "по-філософськи", зазначили тоді в Guardian.