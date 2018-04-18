На Кубі завершується ера Кастро
Члени Національної асамблеї Куби у середу збираються на дводенну сесію в Гавані, яка ознаменує кінець "епохи Кастро".
Очікують, що президент Рауль Кастро, який очолив Кубу у 2006 році після хвороби свого брата Фіделя, залишить пост.
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Це означає, що вперше після революції у 1959 році країною керуватиме не член родини Кастро.
Новим керівником країни може стати перший віце-президент Мігель Діас-Канель.
Що буде на сесії?
Національна асамблея, яка є законодавчим органом Куби, збереться у повному складі - 605 членів, яких обрали минулого місяця.
За інформацією державної газети Granma, її члени голосуватимуть таємно. Після цього комітет порахує результати виборів і оголосить їх у четвер.
Той, кого обере Національна асамблея, і стане новим президентом Куби.
При цьому Рауль Кастро залишатиметься першим секретарем Комуністичної партії до 2021 року.
Аналітики вважають, що з приходом нового президента Рауль Кастро збереже значний вплив на політику Куби.
Хто буде новим президентом?
Експерти очікують, що наступним керівником Куби оберуть першого віце-президента Мігеля Діас-Канеля. Але офіційного підтвердження цьому поки що немає.
57-річний чоловік працював разом з Раулем Кастро останні п'ять років.
При цьому називають й інших кандидатів: міністр закордонних справ Бруно Родрігес, який відіграв значну роль в переговорах зі США, або Мерседес Лопес - перший секретар Комуністичної партії Гавани.
Чи демократичні вибори?
Куба тривалий час стверджує, що має одну із найсправедливіших виборчих систем у світі. Проте критики кажуть, що це твердження смішне, оскільки процес повністю контролює панівна Комуністична партія.
Дійсно, 8 мільйонів кубинців обрали членів Національної асамблеї у березні, а тепер ці законодавці оберуть президента.
Але 605 кандидатів до Національних зборів не висловлювалися опозиційно до влади, а тому, на думку критиків, є керованими.
Чи будуть зміни?
Новий президент Куби навряд щось змінить у країні в короткостроковій перспективі. Особливо в ситуації, коли вплив Рауля Кастро збережеться.
Будь-які зміни, ймовірно, будуть поступовими та повільними. Рауль Кастро на посту президента провів реформи, одною з яких є потепління у відносинах зі США. Ці стосунки дуже зіпсувалися в часи правління його брата Фіделя.
Новий лідер повинен вирішити проблеми, викликані економічною кризою союзника Куби Венесуели, а також розбудовувати подальші стосунки зі США під керівництвом Дональда Трампа.
Проте більшість кубинців оцінить нового лідера за тим, як поліпшиться їх повсякденне життя.
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