Трюдо зізнався, що виховує своїх дітей феміністами

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Мер Лондона Садік Хан високо оцінив зусилля прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем'єра Нової Зеландії Джасінди Ардерн щодо фемінізму. Він назвав їх "двома провідними феміністами у світі".

Садік Хан зустрівся з ними у середу та обговорив питання гендерної рівності.

Джастін Трюдо розказав, що виховує своїх синів та доньку так, аби вони були феміністами.

"Задумайтесь над тим, що ми перебуваємо в ситуації, коли чоловікам несправедливо дають більше можливостей, більше сили та більше ваги, ніж вони говорять і роблять. Це відбувається тому, що у нас є дисбаланс в суспільстві", - сказав він.

На думку канадського прем'єра, чоловіки повинні використовувати цю додаткову силу і вагу, аби забезпечити рівність у суспільстві.

Також на зустрічі обговорили питання, які стосуються розвитку молоді, включаючи вікові зміни у виборчому процесі, і поради тим, хто хоче досягти успіху в політиці.

Копирайт изображения PA Image caption Мер Лондона та прем'єр-міністри Канади і Нової Зеландії

Джасінда Ардерн повідомила, що її надихають листи школярів. "Вони не просто надсилають мені щасливі смайлики, вони найчастіше пишуть про важливі світові проблеми", - сказала вона.

За словами пані Арден діти висловлюють занепокоєність щодо тих напрямків, про які говорять багато дорослих - наприклад, про пластик в морі.

Мер Лондона подякував очільникам урядів Канади та Нової Зеландії за представлення фемінізму з позиції сили та впливу і назвав їх "дивовижними людьми".

Копирайт изображения PA Image caption Дискусія про гендерну рівність, 18 квітня, Лондон

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