Дострокові вибори в Туреччині: чому Ердоган поспішає?

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Туреччина проведе позачергові президентські та парламентські вибори 24 червня цього року. Про таке рішення оголосив президент цієї країни Реджеп Таїп Ердоган.

Він керує країною з 2002 року та прагне бути при владі ще п'ять років, закріпивши повноваження, які схвалили на референдумі минулого року.

В телезверненні президент Туреччини повідомив, що країні потрібні нові вибори, аби позбавити її "хвороб старої системи".

"Події в Сирії та інших країнах зробили нагальною необхідність перейти на нову виконавчу систему, аби посилити майбутній шлях розвитку нашої країни", - сказав пан Ердоган у прямому ефірі.

Він також додав, що прийняв рішення після розмови з головою націоналістичної партії (MHP) Девлетом Бахчелі, який, як очікують, створить альянс з керівною партією Ердогана.

Чому поспішають?

Марк Лоуен, кореспондент BBC

Це був ретельно підготовлений хореографічний танець.

Після неодноразового ухиляння від дострокових виборів, уряд залучив свого партнера по коаліції у вівторок, аби зробити розворот і розпочати "дискусію" про дострокові вибори. А вже у середу підтвердити дату виборів - навіть раніше, ніж очікувалося.

То до чого тут поспіх? Циніки скажуть, що президент Ердоган намагається обрубати крила головному супернику - Мералі Акшенер, яка лише за кілька місяців вже сформувала нову праву партію.

Турецька ліра досягла рекордних мінімальних показників у цьому році - це найгірша валюта на ринках країн, що розвиваються. Крім того, у країні дефіцит поточного рахунку та високий рівень інфляції.

Можливо, пан Ердоган, хоче запобігти економічній катастрофі.

Його прихильники вважають, що президент просто хоче внести ясність після тогорічного референдуму, аби змінити Туреччину з парламентської на президентську республіку.

Вигоди в цьому процесі є зрозумілими: рухатися по хвилі націоналізму після нещодавнього військового наступу на курдських бійців у Сирії, а також застати зненацька опозицію.

Але ризик полягає в тому, що деякі виборці побачать в цьому хитрість та захочуть покарати уряд за всі економічні негаразди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Солдати, які здійснили спробу військового перевороту, здаються на мосту через Босфор у Стамбулі. Липень, 2016

Конституційні зміни, які турецький народ суворо підтримав на тогорічному референдумі, включають ліквідацію посади прем'єр-міністра, повноваження якого переходять до президента.

Такі зміни набудуть чинності тільки після президентських виборів.

Прискорений графік також означає, що Туреччина буде голосувати в умовах надзвичайного стану, введеного після невдалого державного перевороту в липні 2016 року.

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