Перший після Кастро: що відомо про нового лідера Куби

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 2013 року Мігель Діас-Канель обіймає посаду віце-президента Куби

Парламент Куби обрав праву руку Рауля Кастро, 57-річного Мігеля Діаса-Канеля, єдиним кандидатом в президенти Куби.

Очікується, що сьогодні Рауль Кастро, який керує Кубою з 2006 року, передасть повноваження новому президенту.

Новий кубинський лідер успадкує країну, яка страждає від економічної стагнації і молодь якої нетерпляче очікує змін, повідомляє кореспондент BBC Cuba Вілл Грант.

Водночас Рауль Кастро матиме потужний вплив на Кубі навіть після того, як залишить посаду. Він залишиться на чолі Комуністичної партії до її наступного з'їзду у 2021 році.

Хто такий Діас-Канель?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останні 5 років Мігель Діас-Канель був правою рукою Рауля Кастро

Мігель Діас-Канель народився у 1960 році, вже після того, як брати Кастро прийшли до влади на Кубі.

В 1982 році він закінчив університет за фахом інженер-електротехнік, викладав в університеті.

Мігель Діас-Канель швидко зробив кар'єру в кубинському комсомолі - Молодіжній комуністичній лізі, де у 33 роки став другим секретарем. З 2009 по 2013 рік він був міністром вищої освіти.

Водночас Мігель Діас-Канель був досить непублічною особою, поки Рауль Кастро не призначив його своїм віце-президентом у 2013 році.

Незабаром він став ключовим союзником кубинського лідера. Рауль Кастро високо оцінив його "ідейну стійкість".

Чи варто очікувати радикальних перетворень на Кубі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після економічних реформ Рауля Кастро на Кубі з'явилися "самозайняті" працівники - дрібні підприємці, такі, як ця власниця крамниці в Гавані. Дрібні підприємці та працівники їхніх підприємств складають 12% працюючих людей на острові

Навряд чи Мігель Діас-Канель здійснить великі реформи в короткостроковій перспективі, враховуючи, що в найближчі роки він муситиме рахуватися з думкою Рауля Кастро. Будь-які зміни, ймовірно, будуть поступовими та повільними.

Проте сам Рауль Кастро здійснив реформи після того, як обійняв посаду президента. Найяскравіший приклад - відлига у відносинах з США, яка здавалася немислимою за правління його брата Фіделя. Проте минулого року Дональд Трамп відновив певні обмеження щодо подорожей та торгівлі з Кубою, які у 2015-2016 роках пом'якшила адміністрація Обами.

Більшість кубинців оцінюватиме нового лідера за тим, як він змінить їхнє повсякденне життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кубинська молодь нетерпляче очікує на зміни

"Сьогодні ми не знаємо, що нам принесе майбутнє", - зазначає в коментарі Reuters 45-річна вчителька з Гавани Адріана Вальдівія.

"Рауль закінчив повноваження, а Фідель - історія. Я не бачу виходу з ситуації, щоб кубинці жили краще. Зарплати однакові, не виходить зводити кінці з кінцями, і тепер ще Трамп закручує гайки із блокадою, уявіть це", - додала вона.

"Політика не є моєю сильною стороною. Але я не думаю, що після зміни керівника зміниться моє життя", - говорить 34-річний Діаденіс Санабріа, який працює в державному ресторані у Гавані.

Як зазначає кореспондент ВВС News в Гавані Вілл Грант, в деякому сенсі Мігель Діас-Канель - відхилення від минулого, оскільки народився вже після приходу до влади братів Кастро. Попри це, він все ще уособлює продовження моделі Кастро - особливо в політичній сфері.

Найбільші виклики, які стоять перед новим лідером Куби - стимулювання економіки та боротьба з інфляцією. Від Мігеля Діаса-Канеля також очікують чітких сигналів щодо підтримки приватного підприємництва.