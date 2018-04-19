В Японії звільнився урядовець після звинувачень у домаганнях

Копирайт изображения Reuters Image caption Посадовець відкидає всі звинувачення

В Японії свою посаду залишив посадовець, якого звинуватили у сексуальних домаганнях до журналістки.

Джунічі Фукуда, який працював в міністерстві фінансів, відкидає всі звинувачення, які з'явилися у місцевому журналі Shukan Shincho. Видання стверджує, що має докази.

Кілька днів тому журнал опублікував аудіозапис, на якому нібито звучить голос політика, який каже: "Можна тебе обняти?" та "Чи можна торкнутися твоїх грудей?".

Пан Фукуда пообіцяв відстоювати свою невинуватість. Він сказав, що пішов з посади, тому що не хотів нашкодити роботі міністерства фінансів, яке стикнулося з серйозною ситуацією.

Міністерство фінансів Японії потрапило під шквал критики після того, як його звинуватили у підробці документів з метою захистити прем'єра Сіндзо Абе від закидів у кумівстві.

Тепер відомство хоче звернутися до адвокатів, аби розібратися з цими звинуваченнями.

Попри останні спроби Японії збільшити кількість жінок на робочих місцях, в країні, як і раніше, існує велика гендерна нерівність в політиці та бізнесі.

До звільнення Фукуди профспілка газетних журналістів оприлюднила заяву, в якій закликала краще захищати жінок на робочому місці.

"Журналістки були змушені страждати мовчки, попри принизливе та жахливе ставлення до себе", - йдеться в заяві.

"Багато журналісток змушені миритися з образливими зауваженнями сексуального характеру, обіймами за стегна та плечі. При цьому вони можуть лише прибрати руки (кривдника) та мовчки покласти їх на його коліна. Все через страх зіпсувати відносини між тими, в кого вони беруть інтерв'ю, та своїми редакціями", - вказують журналісти.

Копирайт изображения AFP Image caption В сусідній Південній Кореї сотні жінок висловили протест проти сексуальних домагань

Консервативне японське суспільство не квапиться приєднатися до руху #MeToo.

Минулого року десятки актрис публічно звинуватили голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна в сексуальних домаганнях. Це вилилося у світовий рух проти сексуальних домагань.

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