Іракська авіація почала бомбити позиції "ІД" у Сирії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Авіаудари нанесли з винищувачів F-16

Військово-повітряні сили (ВПС) Іраку завдали ударів по позиціях бойовиків угрупування "Ісламська держава" в Сирії, повідомляє прес-служба прем'єра цієї країни Хайдера Абаді.

Удари завдали з іракського боку кордону між Сирією та Іраком.

Згідно з повідомленням, атаку на джихадистів провели за наказом прем'єр-міністра Іраку через "небезпеку, яку вони (бойовики) несуть для території Іраку".

Агентство Reuters повідомляє з посиланням на представника іракської армії, що для ударів використали винищувачі F-16.

Джерела агентства кажуть, що військову операцію провели в координації з урядом сирійського президента Башара Асада.

ВПС Іраку опублікували відеозапис, на якому видно два іракських винищувачі. В коментарі до відео вказали, що бойові вильоти демонструють "зростаючу міць" збройних сил Іраку в боротьбі з терористами.

Ще минулого року Абаді заявив, що іракська армія готова завдати удару по "ІД", в тому числі в Сирії, оскільки угрупування несе загрозу для країни.

В четвер міністерство оборони Ірану заявило, що продовжить підтримувати владу Іраку в боротьбі з екстремістським угрупуванням.

Ірак підтримує хороші відносини з Іраном та Росією, яка є головним союзником Асада. При цьому влада Іраку продовжує отримувати допомогу США.

Джихадисти "ІД" все ще контролюють ділянки пустелі вздовж кордону з Сирією, іракська армія раніше вже їх бомбила.

14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по Сирії у відповідь на ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума.

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