Вчені розробляють імплантат, що допоможе виявити рак

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Науковці створюють імплантат шкіри, який в майбутньому може допомогти виявити деякі поширені онкологічні захворювання.

Він виявляє підвищений рівень кальцію в крові, що пов'язано з деякими видами онкологічних захворювань.

Коли цей рівень зависокий, імплантат спрацьовує і на шкірі з'являється коричнева пляма, схожа на татуювання.

Вчені кажуть, що ця технологія може допомогти діагностувати рак раніше. При цьому експерти визнають, що дослідження перебуває на "ранній стадії".

В дослідженні, яке опублікував журнал Science Translational Medicine, мова йде про те, що дослідники знайшли новий шлях, за допомогою якого можна діагностувати ниркову недостатність та чотири найпоширеніші форми раку - молочної залози, передміхурової залози, легенів та кишківника.

Дослідження вже успішно провели на мишах та кабанах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені кажуть, що до тестування винаходу на людях ще далеко

Якщо в людини, якій ввели під шкіру імплантат, з часом з'являється потемніння на кшталт "тату" - це сигнал про необхідну консультацію з лікарем для подальших обстежень.

Професор кафедри вивчення біосистеми Вищої технічної школи Цюриха у Базелі (Швейцарія) Мартін Фуссенеггер каже: "Раннє виявлення захворювання значно збільшує шанси на виживання".

"В наші дні люди, як правило, звертаються до лікаря тільки тоді, коли пухлина починає турбувати. На жаль, до того часу часто буває занадто пізно", - підкреслює науковець.

Дослідники кажуть, що імплантат можна модифікувати так, що потемніння буде видно лише під червоним світлом.

Професор Фуссенегер повідомив, що технологія також може бути використана для виявлення й інших хвороб - у такому разі мова йде про пошук не тільки кальцію, а й інших маркерів.

Проте автори дослідження кажуть, що до випробування імплантату на людях ще далеко.

Доктор Катрін Пікворт з британського центру дослідження раку вважає, що цей винахід надихає, проте варто ще з'ясувати, чи працюватиме він на людському організмі.

"Раннє виявлення раку є одним із найпотужніших способів сприяти виживанню, тому пошуки найкращого способу спостереження за людьми з високим ступенем ризику, або в кого ремісія, є важливим викликом", - вважає пані Пікворт.

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