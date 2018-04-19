Фільм Лозниці увійшов до програми Каннського фестивалю

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/ATOMSVOID Image caption Світова прем'єра нового фільму режисера Сергія Лозниці Донбас пройде на 71-му Каннському фестивалі.

Український режисер Сергій Лозниця з фільмом "Донбас" увійшов до програми "Особливий погляд" 71-го Каннського кінофестивалю. Про це повідомили на сайті Каннського фестивалю.

Також там повідомили, що фільм пана Лозниці відкриватиме цю програму на фестивалі.

На сайті кінокомпанії "Артхаус Трафік" повідомили, що сценарій фільму заснований на документальних матеріалах. Сергій Лозниця розповідає про події, що відбувалися на сході України. Зйомки відбувалися у Кривому Розі.

"У центрі уваги - люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами. "Донбас" - антивоєнна стрічка, герої якої - жертви обставин", - зазначають на сайті компанії.

За словами пана Лозниці, він хотів звернути увагу "творців та політиків" на проблему Донбасу.

"Наскільки я можу судити, це головна проблема нашого часу. Мова йде не про один регіон, країну або політичну систему; а про людство і цивілізації в цілому", - розповів режисер.

Фільм "Донбас" спільно зняли Німеччина, Україна, Франція та Нідерланди.

Режисер повідомив, що фільм складається з декількох епізодів, заснованих на реальних подіях і об'єднаних кількома загальними героями.

В український прокат вихід фільму "Донбас" запланований на 2018 рік.

Цього року Каннський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься з 8 до 19 травня.

"Особливий погляд" - друга за значимістю після основного конкурсу програма (секція) Каннського кінофестивалю. Метою програми є представлення "нетипових" для основного фестивального конкурсу фільмів, та їх маловідомих авторів. Для участі у конкурсі програми щороку обирається 20 фільмів.