В Ірані заарештували чиновника за танок на публіці

Image caption Популярне місце паломництва для мусульман шиїтів.

Влада Ірану заарештувала високопосадовця за публічні танці у місцевому торговому центрі.

Чиновника, який очолює місцеве Управління культури, затримали після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому молоді хлопці та дівчата танцюють в громадському місці.

Таке рішення пояснюють ісламськими законами.

Один із чиновників у судовій владі заявив, що подія біля торгового центру була "злочином проти публічної порядності".

Інцидент стався у священному для шиїтів місті Мешхед.

Копирайт изображения Aparat Image caption На відео видно, як жінки танцюють у колі чоловіків

Відеозапис зробили в одному з торгово-розважальних центрів міста, коли молоді люди танцювали під виступ музичного виконавця.

Коли відео з'явилося у мережі, радикальні жителі Мешхеда почали висловлюватися, аби молодих людей притягнули до відповідальності.

У четвер, інформаційне агентство судової влади, процитувало заступника прокурора Хасана Гейдарі, який заявив, що чиновника, що танцював треба заарештувати за "підрив публічної порядності та неповагу до законів".

Пан Гейдарі вважає, що відео "спричинило хвилю нещастя серед співгромадян".

Представник торгового центру Мохсен Афшар повідомив інформаційному агентству "Існа", що подібні акції проводять щомісяця і співачка має офіційний дозвіл на виступ.