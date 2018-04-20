Свазіленду більше немає: країну перейменували

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Мсваті ІІІ (на фото в центрі) керує країною з 1986 року

Король Свазіленду Мсваті ІІІ оголосив, що прийняв рішення перейменувати країну в Королівство еСватіні.

Монарх офіційно повідомив про це на стадіоні під час святкування 50-річчя незалежності.

Другим приводом для урочистостей став ювілей самого Мсваті, який також святкує своє 50-річчя.

В перекладі "еСватіні" означає "земля свазі".

Новина про перейменування всіх приголомшила, хоча сам король вже кілька разів вживав цю назву на публіці.

Він назвав свою країну так під час виступу перед Генасамблеєю ООН у 2017 році, а також під час відкриття сесії парламенту країни у 2014 році.

Король повідомив, що через назву країни часто відбувається плутанина: "Кожного разу, коли ми виїжджаємо за кордон, люди думають, що ми зі Швейцарії (назва цієї країни в англійській мові співзвучна Свазіленду".

За словами кореспондента ВВС у Свазіленді Номси Масеко, деякі жителі незадоволені новиною про перейменування країни. Люди вважають, що монарху варто більше уваги приділяти економіці, яка не в кращому стані.

Правозахисники критикують владу Свазіленду за заборону політичних партій та дискримінацію жінок.

Маловідомі факти про Свазіленд:

це остання держава в Африці з абсолютною монархією

У країни немає виходу до моря, а за розміром вона значно менша, ніж Київська осбласть

В короля Мсваті ІІІ - 15 дружин, а в його батька за все життя їх було 125

У країні найвищий у світі коефіцієнт розповсюдження ВІЛ та СНІДУ

Середня тривалість життя - 54 роки в чоловіків та 60 років у жінок

Офіційно король цієї країни називається "нгуеньяма" ("лев"). Він відомий своїм багатоженством та любов'ю до традиційного костюма свазі, в якому монарх постійно з'являється на публіці.

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