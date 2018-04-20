Обережно, фейк! ВВС не повідомляла про кінець світу

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В інтернеті поширили фейкове відео, де нібито ВВС повідомляє про термоядерну війну.

Це все вигадки. Проте занепокоєні глядачі звернулися до ВВС за інформацією, аби уточнити, правда це чи ні.

Компанія, яка опублікувала відео в YouTube, чітко заявила, що це - вигадка.

Проте у WhatsApp відео розповсюдили без цього роз'яснення, що призвело до введення в оману деяких користувачів.

Про що відео?

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На відео похмурий ведучий у студії, схожій на ВВС, повідомляє про "серйозний інцидент між Росією та НАТО".

"Попри сумнівні деталі, лунає повідомлення про те, що російський спостережний літак обстріляли військово-повітряні сили НАТО", - говорить ведучий.

Далі він повідомляє про ескалацію ситуації. Зокрема, нібито російські військові кораблі почали вражати цілі НАТО, а королівську родину евакуювали. В екстреному випуску новин радять усім залишатися вдома через початок термоядерної війни, яка знищила німецьке місто Майнц та частину Франкфурта.

Ще раз повторюємо, що це все вигадки. Відео гарно виготовили, але є кілька ключових ознак, які видають підробку.

Зокрема, попри використання бренду BBC, шрифт, стиль та схема студії дуже різняться.

ВВС радить перевіряти правдивість відео на офіційному сайті.

У цьому випадку, якщо справді спалахне термоядерна війна, то ця новина з'явиться на сайті ВВС та інших новинних сайтах.

Кому це потрібно?

У відео знімається актор Марк Ріс, ролик випустили для ірландської компанії у 2016 році.

Він розповів BBC: "Його (ролик) створила компанія, що називається Benchmarking Assessment Group, як психометричний тест для її клієнтів, аби побачити, як вони реагують на сценарії катастроф".

В оригінальному повідомленні на YouTube чітко інформують про те, що це вигадка.

"Як актор, який грає цю роль, я записав відео на зеленому екрані. Я не брав ніякої участі в його редагуванні чи випуску остаточного варіанту", - каже він.

Пан Різ відправив запис Девіду Рінгвуду, керівнику служби оцінювання компанії Benchmarking Assessment Group.

Сайт цієї компанії повідомляє, що її заснували в 2006 році в Ірландії. Вона співпрацює з клієнтами у сфері розробки "методологій оцінки відбору, розвитку та управління талантами".

Пан Рінгвуд на запит прокоментувати ситуацію не відповів.

Відповідь ВВС

У четвер вранці прес-служба BBC повідомила, що корпорація знає про це відео.

"Ймовірно, відео взяли з YouTube, де є повідомлення, що це інсценування", - повідомив прес-секретар BBC.

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