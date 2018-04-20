"Я був за крок від смерті": британку вперше засудили за домашнє насильство
22-річна британка Джордан Ворт засуджена до 7,5 років в'язниці у справі про домашнє насильство і "примусовий контроль". Це перший в історії країни вирок за такою статтею щодо жінки.
Ворт звинуватили в тому, що протягом кількох років вона знущалася зі свого хлопця, 22-річного Алекса Скіла, який страждає на гідроцефалію.
В інтерв'ю британським ЗМІ Скіл розповів, що його дівчина протягом майже чотирьох років завдавала йому не лише моральної, а й фізичної шкоди, в результаті чого він опинився за крок від смерті.
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За словами чоловіка, Джордан завдавала йому рани ножем, поливала його окропом, забороняла спати з нею в одному ліжку і вирішувала, який одяг йому потрібно носити.
Крім того, дівчина забороняла йому контактувати з родичами і друзями, ламала його мобільні телефони і навіть контролювала його сторінку у Facebook.
"Щаслива пара"
Алекс Скіл розповідає, що познайомився з Джордан, коли йому було 16 років, обоє вони на той момент вчилися у Бедфордському коледжі. Вона стала його першою дівчиною, до цього у нього не було серйозних стосунків.
Як пише газета Sun, Джордан Ворт росла у благополучній, люблячій сім'ї, добре навчалася у школі і в Університеті Хартфордшира, хотіла стати вчителем. Дівчина також займалася волонтерською роботою у притулках для тварин і збирала гроші на допомогу дітям в Африці.
Британські ЗМІ публікують фотографії, на яких Алекс і Джордан виглядають щасливою парою: вони відпочивають разом, цілуються і посміхаються в об'єктив.
Однак, судячи з розповідей Скіла, ідилія була лише фасадом, за яким ховалися по-справжньому страшні речі, гідні голлівудського фільму жахів.
"Іди і помри!"
"Фізичне насильство почалося дев'ять місяців тому, а чотири роки до цього тривали моральні приниження", - зізнається Алекс в інтерв'ю виданню Daily Mail.
Хлопець говорить, що його родичі знали про те, що Джордан тисне на нього морально, проте не підозрювали про фізичне насильство з її боку.
"Вона два роки намагалася тримати мене подалі від них. У мене дуже любляча сім'я, люблячі батьки, але вона не дозволяла мені говорити з ними. Вона била мене і обливала окропом, поранила мені руки, стверджуючи, що я говорив зі своєю сім'єю, хоча я цього не робив", - розповідає Алекс.
Ситуація ускладнювалася тим, що Скіл страждав на гідроцефалію (водянку головного мозку), що робило його ще більш вразливою жертвою для насильства.
Фізичне насильство з боку дівчини починалося з простих штовхань і стусанів, проте поступово набуло загрозливих масштабів, зізнається потерпілий.
"Я пам'ятаю, як одного разу вона вдарила мене по голові штекером для ноутбука, у мене почалася кровотеча, я сказав: "Будь ласка, допоможи мені". Я нахилив голову, кров продовжувала текти. Вона пішла вгору по сходах, я знову попросив: "Будь ласка, допоможи мені", а вона сказала: "Іди і помри!"- каже Алекс.
Чоловік вирішив, що гірше бути вже не може, однак після цього дівчина вигадала новий вид тортур: вона почала поливати його окропом, коли він спав.
"Мене будив біль від окропу на моїй шкірі. Іноді я прокидався посеред ночі, коли це траплялося", - розповідає колишній бойфренд Джордан.
За крок від смерті
Алекс сильно втратив у вазі, його тіло вкрилося синцями і ранами, однак він не наважувався розповісти комусь про те, що відбувається у нього вдома. Джордан, своєю чергою, забороняла йому відвідувати лікарів.
Насильство припинилося лише після того, як у червні минулого року сусіди Алекса і Джордан викликали поліцію, злякавшись гучних криків, що долинали з їхнього будинку.
Медики, які прибули на місце, діагностували у хлопця каліцтва на руці й опіки другого і третього ступеня.
Після цього Скіл переїхав до своїх батьків у Бедфорді. За його словами, до того моменту він схуд майже на 18 кг і важив близько 44 кг. Він побоювався, що його рани могли запалитися, що могло призвести до ампутації.
"Мені сказали, якщо б я залишився там довше, я б помер. Лікарі і поліцейські зійшлися на думці: мені залишалося прожити ще днів 10", - говорить Алекс.
В ході процесу, який відбувається у Королівському суді Лутону, суддя заявив: Ворт зізналася, що застосовувала фізичне насильство до свого колишнього бойфренда, використовуючи при цьому ніж і окроп.
Згідно з рішенням суду, дівчині заборонено контактувати з Алексом Скілом на безстроковий період.
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