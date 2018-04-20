Демпартія США подала позов до Росії та штабу Трампа

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Національний комітет Демократичної партії США подав позов до влади Росії, ГРУ, виборчого штабу Дональда Трампа, а також ресурсу WikiLeaks.

Партія звинувачує їх у змові з метою вплинути на результати президентських виборів у США 2016 року.

У позові, який подали до суду Мангеттена, стверджують, що співробітники штабу Трампа, які обіймали там високі посади, вступили у змову з російським урядом і ГРУ, щоб дискредитувати кандидата в президенти Гілларі Клінтон і вплинути на підсумки виборів, зламавши комп'ютери Демпартії.

У своїй заяві керівник Демпартії Том Перес зазначив: "Протягом виборчої кампанії 2016 року Росія запустила повномасштабний механізм нападу на нашу демократію і знайшла для цього активного і податливого партнера у вигляді штабу Дональда Трампа".

У позові чинного президента США не вказують як відповідача, але там названі імена його зятя і чинного старшого радника Білого дому Джареда Кушнера, сина президента Дональда Трампа-молодшого, колишнього керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта, його молодшого партнера Річарда Гейтса й одного зі старших керівників штабу республіканського кандидата - Роджера Стоуна.

Позов також подали проти головного управління російського генштабу (більш відомого під своєю старою назвою ГРУ), який обвинувачують в організації зламу комп'ютерів, проти створеного ним користувача Guccifer 2.0, а також проти WikiLeaks - організації, яка оприлюднила електронне листування демократів - і її засновника Джуліана Ассанжа.

У позові йдеться, що співробітники виборчого штабу Трампа "з захопленням прийняли допомогу Росії" на виборах 2016 року. Білий дім поки що не коментував позов.

Розслідуванням імовірного втручання Росії у вибори президента США в 2016 році займаються комітети з розвідки обох палат конгресу США. Основне розслідування доручили вести спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Трамп категорично заперечує будь-які контакти членів своєї команди з Кремлем і пов'язує підозри на свою адресу з бажанням демократів помститися за поразку на президентських виборах.

Росія заперечує будь-яке втручання у вибори в США.