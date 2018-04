Помер 28-річний шведський артист Dj Avicii

Копирайт изображения EPA

28-річний шведський музикант Dj Avicii, який співпрацював з Мадонною та Coldplay, помер у Омані.

Серед хітів Avicii варто згадати "Wake Me Up", "Hey Brother" та останню його спільну роботу Rita Ora "Lonely Together".

Його представник заявив: "З глибокою скорботою ми оголошуємо про втрату Тіма Берглінга, якого також знали як Avicii".

"Сім'я спустошена, і ми просимо всіх поважати їхню потребу в недоторканності приватного життя у цей важкий час. Ніяких подальших заяв не буде", - сказано у заяві.

Відомі колеги пана Берлінга вже прокоментували його смерть у соцмережах.

"Важкі новини про Avicii, прекрасну душу, пристрасного і надзвичайно талановитого чоловіка, який ще стільки мав зробити", - написав музикант Calvin Harris у своєму Twitter.