Золота Дзиґа 2018: найкращий фільм - "Кіборги" Сеітаблаєва
Друга національна кінопремія України "Золота дзиґа" на урочистій церемонії оголосила список переможців: найкращий фільм - "Кіборги". Про це йдеться на офіційному сайті премії.
Почесну премію за внесок у розвиток української кінематографії отримав режисер В'ячеслав Криштофович.
Україномовний фільм "Кіборги" отримав загалом шість статуеток.
В номінації "Вибір глядача" перемогла стрічка "Dzidzio Контрабас" Сергія Лавренюка, режисер - Олег Борщевський.
Переможці конкурсу у 18 номінаціях:
- "Найкращий художником з гриму" - Ліліана Хома, фільм "Кіборги";
- "Найкращий художник з костюмів" - Світлана Симонович за фільм "Червоний";
- "Найкращий звукорежисер" - Сергій Степанський, фільм "Стрімголов";
- "Найкращий короткометражний ігровий фільм" - фільм "Випуск'97", Павло Остріков.
- "Найкращий художник-постановник" - Шевкет Сейдаметов, фільм "Кіборги";
- "Найкращий композитор" - Микита Мойсеєв, фільм "Стрімголов";
- "Найкращий актор другого плану" - Віктор Жданов, фільм "Кіборги";
- "Найкраща актриса другого плану" - Ніна Набока, фільм "Припутні";
- "Найкращий анімаційний фільм" - фільм "Причиннна", Андрій Щербак;
- "Найкращий сценарист" - Наталія Ворожбит, фільм "Кіборги";
- "Найкращий оператор-постановник" - Валентин Васянович, фільм "Рівень чорного";
- "Найкращий документальний фільм" - фільм "Будинок "Слово"", Тарас Томенко;
- "Найкращий актор у головній ролі" - Вячеслав Довженко, фільм "Кіборги";
- "Найкраща акторка у головній ролі" - Даша Плахтій, фільм "Стрімголов";
- "Найкращий режисер-постановник" - Сергій Лозниця, фільм "Лагідна";
- "Вибір глядача" - фільм "Dzidzio Контрабас", Сергій Лавренюк;
- "Вклад в розвиток українського кіно" - Вячеслав Криштофович;
- "Найкращий фільм" - фільм "Кіборги", Ахтем Сеітаблаєв.
У квітні минулого року в номінації "Найкращий фільм" перемогла стрічка "Гніздо горлиці", вона й отримала Першу національну кінопремію"Золота Дзиґа". Нагороди також отримали четверо акторів, які зіграли у фільмі.
Режисер фільму "Гніздо горлиці" Тарас Ткаченко здобув перемогу у номінації "Найкращий режисер" і отримав свою "Золоту дзиґу".