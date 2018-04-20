Золота Дзиґа 2018: найкращий фільм - "Кіборги" Сеітаблаєва

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Друга національна кінопремія України "Золота дзиґа" на урочистій церемонії оголосила список переможців: найкращий фільм - "Кіборги". Про це йдеться на офіційному сайті премії.

Почесну премію за внесок у розвиток української кінематографії отримав режисер В'ячеслав Криштофович.

Україномовний фільм "Кіборги" отримав загалом шість статуеток.

В номінації "Вибір глядача" перемогла стрічка "Dzidzio Контрабас" Сергія Лавренюка, режисер - Олег Борщевський.

Переможці конкурсу у 18 номінаціях:

"Найкращий художником з гриму" - Ліліана Хома, фільм "Кіборги";

"Найкращий художник з костюмів" - Світлана Симонович за фільм "Червоний";

"Найкращий звукорежисер" - Сергій Степанський, фільм "Стрімголов";

"Найкращий короткометражний ігровий фільм" - фільм "Випуск'97", Павло Остріков.

"Найкращий художник-постановник" - Шевкет Сейдаметов, фільм "Кіборги";

"Найкращий композитор" - Микита Мойсеєв, фільм "Стрімголов";

"Найкращий актор другого плану" - Віктор Жданов, фільм "Кіборги";

"Найкраща актриса другого плану" - Ніна Набока, фільм "Припутні";

"Найкращий анімаційний фільм" - фільм "Причиннна", Андрій Щербак;

"Найкращий сценарист" - Наталія Ворожбит, фільм "Кіборги";

"Найкращий оператор-постановник" - Валентин Васянович, фільм "Рівень чорного";

"Найкращий документальний фільм" - фільм "Будинок "Слово"", Тарас Томенко;

"Найкращий актор у головній ролі" - Вячеслав Довженко, фільм "Кіборги";

"Найкраща акторка у головній ролі" - Даша Плахтій, фільм "Стрімголов";

"Найкращий режисер-постановник" - Сергій Лозниця, фільм "Лагідна";

"Вибір глядача" - фільм "Dzidzio Контрабас", Сергій Лавренюк;

"Вклад в розвиток українського кіно" - Вячеслав Криштофович;

"Найкращий фільм" - фільм "Кіборги", Ахтем Сеітаблаєв.

У квітні минулого року в номінації "Найкращий фільм" перемогла стрічка "Гніздо горлиці", вона й отримала Першу національну кінопремію"Золота Дзиґа". Нагороди також отримали четверо акторів, які зіграли у фільмі.

Режисер фільму "Гніздо горлиці" Тарас Ткаченко здобув перемогу у номінації "Найкращий режисер" і отримав свою "Золоту дзиґу".