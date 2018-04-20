Чи одужав чоловік, що захворів на "найгіршу у світі супергонорею"?

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Британця, який захворів на "найгіршу" у світі супергонорею, вилікували.

Як розповідає кореспондент ВВС News з питань охорони здоров'я Джеймс Галлахер, лікарі назвали чоловіка "щасливчиком", а сам випадок - "важливим тривожним сигналом для кожного".

Відомо, що чоловік підхопив суперінфекцію після незахищеного сексу з жінкою в Південно-Східній Азії.

Це був перший випадок, коли хворобу не змогли вилікувати за допомогою антибіотиків, які в першу чергу використовуються в такому випадку - комбінації азитроміцину та цефтріаксону.

Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський центр контролю захворювань погодилися, що це був найгірший випадок за час їхніх спостережень.

Останній антибіотик, на який сподівалися лікарі у випадку британця - ертапенем - все ж зміг здолати суперінфекцію.

"Ми раді повідомити про успішне лікування випадку мультирезистентної гонореї (гонореї, стійкої до багатьох лікарських засобів. - Ред.)", - наголосила доктор Гвенда Хьюз з агентства охорони громадського здоров'я Англії.

Після ретельного дослідження агентство також не виявило інших випадків супергонореї на території Британії.

Проте зараз вже відомо про два подібні випадки в Австралії. В одному випадку, пацієнт також підхопив суперінфекцію після сексу з жінкою в Південно-Східній Азії, в іншому не повідомляється про якісь подорожі.

Доктор Хьюз повідомила, що ці випадки будуть "складними" для лікування і будуть "своєчасним нагадуванням" для всіх, що супергонорея, ймовірно, буде більш поширеною у майбутньому.

Що таке гонорея

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Хворобу викликає бактерія Neisseria gonorrhoeae.

Інфекція поширюється через незахищений вагінальний, оральний та анальний секс.

З тих, хто заражається, приблизно один з десяти гетеросексуальних чоловіків, понад три чверті жінок та чоловіків-гомосексуалів не мають легко впізнаваних симптомів.

Симптоми можуть включати виділення зі статевих органів та біль при сечовипусканні.

Інфекція, якщо її не лікувати, може призвести до безпліддя, запальних захворювань статевих органів і може перейти до дитини під час вагітності.

Останнє попередження

Президент Британської асоціації сексуального здоров'я та ВІЛ Олвен Вільямс назвал випадок британця, який захворів на супергонорею, "важливим тривожним сигналом для всіх".

"Йому дуже пощастило, що був один антибіотик, який успішно використали", - зазначила вона.

Лікарі занепокоєні, що в майбутньому наявні антибіотики можуть не спрацювати проти супергонореї.

За словами пані Вільямс, в багатьох країнах світу, на відміну від Великої Британії, антибіотики можна купити без рецепту лікаря, і хворі значно перевищують необхідну дозу ліків, підвищуючи здатність інфекції опиратися лікам.

"Якщо у вас був незахищений секс у будь-якій точці світу, перевіртеся, коли ви повернетесь, перш ніж займатися сексом з іншими партнерами", - радить пані Вільямс.

Вона також попередила про зростання загрози мультирезистентної гонореї та сифілісу у світі та застерегла від скорочення фінансування служб охорони здоров'я.