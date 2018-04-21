Кольорова королева: весь спектр веселки в образі Її Величності

  • 21 квітня 2018

В суботу Єлизаветі ІІ виповнюється 92 роки! Британська королева відома своєю любов`ю до яскравого вбрання різних кольорів і відтінків. З нагоди її дня народження ВВС пригадує найбільш ефектні з них.

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    В суботу Єлизаветі ІІ виповнюється 92 роки! І ми згадуємо найяскравіші вбрання ЇЇ Величності. Почнемо з краю веселки - червоний. Тут вона привітала школярів на площі Вікторії з нагоди "діамантового" ювілею свого правління, 2012 рік

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    Академія мистецтв - те місце, де можна дозволити собі виглядати яскраво і трохи нагадувати набір фарб. Саме це і зробила ЇЇ Величність під час візиту до Королівської академії мистецтв у Лондоні в березні 2018 року

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    В такому стильному образі королева відвідала свою улюблену резиденцію - Сандрінгемський палац, приватну садибу Віндзорської династії

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    Переходимо до жовтого! Хай там дощ чи вітер, але якщо королева обрала "сонячний" колір, нудно не буде нікому. Королівські перегони в Аскоті, 2016 рік

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    Це, напевно, один з найбільш пишнобарвних образів її Величності. Такою Єлизавету ІІ побачили під час традиційного параду на честь її 90-річчя.

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    Іноді ЇЇ Величність відходить від яскравих і сміливих відтінків. Колір морської хвилі - вдалий вибір для відвідин Олімпійського басейну в Корбі

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    Похід до театру - подія, яка потребує особливої уваги. Бродвейський театр, 2015 рік.

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    І, нарешті, блакитний. Під час історичного візиту до Північної Ірландії 2012 року королева відвідала собор святого МакКартана у місті Енніскіллен. Вона обрала яскраво-блакитний колір і привітно посміхалася до людей, які її вітали

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    Для зустрічі з мешканцями містечка Хітчін в Хертфордширі королева обрала пастельний фіолетовий, 2012 рік

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    Знову фіолетовий, але цього разу більш глибокого і насиченого відтінку. У такому вбранні Єлизавета ІІ оглядала новий вітраж у Саутваркському соборі, 2013 рік

  • Королева Єлизавета ІІ Getty Images

    Рожевому Єлизавета не зраджує вже багато років, і відкриття нового сезону військового оркестру у квітні 2016 року яскравий тому приклад. Цікаво, яке вбрання обере королева для святкування свого дня народження цього року?

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